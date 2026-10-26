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Alertan por riesgos de hurto y revelan las modalidades más frecuentes en Halloween

En octubre de 2025, ALTO Colombia reportó 361 eventos que representaron una afectación económica de $3.765 millones.

Modalidad de robo en Halloween
Foto: ALTO Colombia

Valentina Bernal

octubre 26 de 2026
07:58 p. m.
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Halloween se ha consolidado como una de las temporadas de mayor actividad comercial en Colombia. Además de las celebraciones y las actividades para niños, la fecha impulsa la compra de disfraces, dulces, maquillaje y accesorios, así como las visitas a centros comerciales y establecimientos de diferentes sectores.

Según cifras de Fenalco correspondientes a 2025, el 73% de los colombianos manifestó que celebraría Halloween. De ese grupo de encuestados, el 26% planeaba salir a pedir dulces y el 24% tenía previsto visitar centros comerciales.

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Sin embargo, el aumento de visitantes también representa nuevos desafíos para los establecimientos, especialmente en materia de seguridad y prevención de pérdidas.

Ante este panorama, ALTO Colombia presentó recomendaciones para que los comercios identifiquen sus puntos vulnerables y refuercen sus medidas de control durante esta temporada.

Cifras de hurtos registradas durante octubre

Los datos de ALTO Colombia muestran la dimensión de los incidentes reportados durante esta época. En octubre de 2025 se registraron 361 eventos, con una afectación económica de $3.765 millones, de los cuales se recuperaron $113,7 millones.

En particular, el 31 de octubre se reportaron 12 eventos, todos clasificados como hurto, que representaron pérdidas económicas por $16,1 millones.

Uno de los principales factores de atención es la concentración de personas en entradas, cajas registradoras, pasillos, probadores y espacios destinados a actividades especiales. En estos lugares, el movimiento constante puede dificultar la supervisión de los productos y aumentar la exposición a incidentes.

¿Cuáles son las modalidades de hurto más frecuentes?

El análisis de ALTO Colombia también identificó algunas de las formas más recurrentes de cometer hurtos en los establecimientos durante octubre de 2025.

El 24,2% de los casos correspondió al ocultamiento de mercancía en bolsos o morrales, mientras que el 21,9% estuvo relacionado con esconder productos en los bolsillos de pantalones o chaquetas.

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Por otra parte, el 14,1% de los eventos involucró acciones violentas contra bienes materiales, como retirar de manera forzada los dispositivos de seguridad de los productos, una práctica conocida como despine, o causar daños en la infraestructura del establecimiento.

Herramientas, prendas y otros productos entre las categorías reportadas

Aunque durante Halloween aumenta la demanda de disfraces, maquillaje, dulces y chocolates, el riesgo de hurto no se limita a los artículos asociados con esta celebración.

De acuerdo con los registros de ALTO Colombia para octubre de 2025, las categorías con mayor participación en los reportes caracterizados fueron herramientas, con el 12,3%; ferretería, con el 8,9%; activos empresariales, con el 7,1%, y prendas para dama, con el 5,6%.

Por eso, las estrategias preventivas deben ajustarse a las características de cada establecimiento y no concentrarse únicamente en los productos que tienen mayor demanda durante Halloween.

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