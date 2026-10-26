CANAL RCN
Colombia Video

Concejal denunció el hallazgo de 10 contratos por $133 millones vinculados a Deicy Jiménez y pidió investigaciones

La concejal de Bogotá solicitó a la Procuraduría y a la Contraloría establecer cómo se asignaron y qué se cumplió.

Valentina Bernal

octubre 26 de 2026
06:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una denuncia sobre un supuesto intercambio de favores sexuales por contratos estatales abrió un nuevo frente de controversia. La publicación en la que Deicy Jiménez asegura que ella y otras mujeres habrían sido involucradas en esta práctica, motivó nuevos cuestionamientos sobre la contratación pública y el posible uso indebido de recursos del Estado.

¿Por qué llegarán cerca de 350 militares de Estados Unidos a Colombia? Estas son las razones
RELACIONADO

¿Por qué llegarán cerca de 350 militares de Estados Unidos a Colombia? Estas son las razones

En medio de esto, la concejal de Bogotá Sandra Forero reveló en entrevista con Noticias RCN que su equipo revisó información contractual relacionada con Jiménez e identificó diez contratos cuyo valor acumulado asciende a $133 millones.

Diez contratos por $133 millones: ¿qué encontró la concejal?

Según explicó Forero, los diez contratos identificados corresponden a órdenes de prestación de servicios (OPS), una modalidad mediante la cual las entidades estatales contratan servicios para atender determinadas necesidades.

La concejal indicó que los acuerdos fueron suscritos en diferentes periodos, tanto cuando Gustavo Petro se desempeñaba como senador como durante su Presidencia. El valor total, de acuerdo con la revisión de su equipo, alcanza los $133 millones.

Ella también señaló que, al examinar las fechas, inicialmente no había identificado superposiciones entre los contratos. Sin embargo, durante la entrevista hizo una precisión: encontró uno o dos posibles cruces de fechas correspondientes a 2025, un aspecto que, a su juicio, requiere una revisión más detallada.

La cabildante aclaró que su equipo se concentró en los contratos relacionados con Jiménez y consideró necesario trasladar la información a los organismos de control para que adelanten las verificaciones correspondientes.

¿Qué entidades públicas aparecen vinculadas en los contratos?

Durante la entrevista, identificó tres entidades públicas relacionadas con los contratos revisados.

Hombres armados ingresaron a un hospital en Cauca y asesinaron a un paciente mientras recibía atención médica
RELACIONADO

Hombres armados ingresaron a un hospital en Cauca y asesinaron a un paciente mientras recibía atención médica

De acuerdo con el detalle que entregó, siete de los contratos corresponderían al Congreso de la República y abarcarían el periodo comprendido entre 2021 y 2024. También mencionó un contrato con la Superintendencia de Vigilancia, correspondiente a 2025, y acuerdos con el Ministerio del Interior suscritos en 2025 y 2026.

Sobre este último periodo, señaló que el contrato más reciente que encontró todavía aparecía vigente en la información consultada.

La concejal insistió en que es necesario revisar no solamente las fechas y los montos, sino también las condiciones bajo las cuales se celebraron los acuerdos y las actividades que debían desarrollar las personas contratadas.

¿Se cumplieron las funciones para las que fueron contratados?

Uno de los principales interrogantes planteados durante la entrevista fue si existen pruebas de que los servicios contratados se prestaron efectivamente y si las labores realizadas respondieron a las necesidades de las entidades públicas.

Frente a esa pregunta, explicó que el objeto contractual registrado en los documentos revisados aparece descrito como «apoyo a la gestión», sin que, según su explicación, se detallen allí las funciones específicas.

Sujeto asesinó a disparos a un perrito en Santander: habría sido una venganza contra su vecino
RELACIONADO

Sujeto asesinó a disparos a un perrito en Santander: habría sido una venganza contra su vecino

Por esta razón, anunció que acudió a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para solicitar que se investigue el caso.

¿Hay más mujeres involucradas en la presunta red?

En la denuncia, Jiménez habría señalado que entre 30 y 40 mujeres formarían parte de una presunta red en la que se intercambiarían favores sexuales por contratos estatales.

Consultada sobre la posibilidad de que existan otros casos relacionados con la contratación pública, aclaró que la investigación adelantada por su equipo se concentró en los acuerdos vinculados con Jiménez.

La concejal planteó que podría ser necesario revisar otros contratos con características similares, especialmente aquellos cuyo objeto sea el apoyo a la gestión y que hayan sido celebrados durante los mismos periodos. No obstante, advirtió que cualquier ampliación de la revisión debe hacerse con rigor para evitar señalamientos sin fundamento contra personas que no tengan relación con los hechos denunciados.

Video | Dos delincuentes ingresaron armados con revólver a robar en un local comercial de Bogotá
RELACIONADO

Video | Dos delincuentes ingresaron armados con revólver a robar en un local comercial de Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Asesinaron al exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos: era familiar de Leandro Castellanos

Accidente de tránsito

¿Qué pudo haber ocasionado el accidente del bus en el que iba Kbeto Zuleta? Hipótesis toma fuerza

Inseguridad en Bogotá

Video | Dos delincuentes ingresaron armados con revólver a robar en un local comercial de Bogotá

Otras Noticias

Comercio

¿Están cambiando las motos de siempre? Estas alternativas ganan terreno en Colombia

La oferta eléctrica crece y amplía las opciones para los desplazamientos urbanos en el país.

Balón de Oro

Balón de Oro 2026: mejores memes que dejó la gala de este lunes 26 de octubre

Las redes sociales no perdonaron y sacaron los mejores chistes de lo que fue la gala.

Artistas

Famosa colombiana terminó su relación: habló de infidelidad

Estados Unidos

Trump llama país de “mier@&$” a Noruega tras quedarse sin el Nobel de Paz

Cuidado personal

¿Cómo establecer límites sanos entre una pareja y sus suegras?: psicólogos lo explican