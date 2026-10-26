En marcha proceso de reconstrucción de I.E. San Nicolás de Pereira, que quedó en ruinas tras el sismo

En Pereira comenzó el desarrollo de la nueva Institución Educativa San Nicolás, que quedó en ruinas tras el sismo de magnitud 7,4, registrado el pasado 10 de agosto.

El proyecto forma parte de las obras que Terpel, como aliado país, desarrolla tras el movimiento de gran magnitud, en las ciudades de Cali, Quibdó y Pereira. En diálogo con Noticias RCN, Daniel Perea, vicepresidente de asuntos corporativos de la compañía, explicó que:

“Dentro del dolor y el duelo que produce una situación de estas, nos sentimos reconfortados de alguna manera, en la medida en que vamos a poder contribuir a reconstruir esta infraestructura y los sueños e ilusiones alrededor de ella”.

Según Perea, está en marcha “el desarrollo de arquitectura, ingeniería, especialidades y demás para tener el paquete listo en el primer semestre del próximo año y empezar con la ejecución de la obra. Al ser una intervención profunda, implica un proceso de 18 meses. Esperamos estar entregándola en dos años o año y medio”.

Institución Educativa y refugio en tiempos de crisis:

Al finalizar la obra, 700 alumnos se verán beneficiados, al igual que las comunidades aledañas.

Gracias al sistema de aislamiento sísmico que será incorporado en la nueva sede del I.E. San Nicolás, se espera que “funja, no solamente como institución educativa, sino que, además, por la forma en la que está construida y la tecnología de aislador sísmico que se introduce en ella, sirva de albergue o refugio en tiempos de crisis”.

En palabras de Perea, la inversión en un sistema de aislamiento, cercana a los 23.000 millones de pesos, “es una gran noticia para la comunidad educativa del barrio, para el barrio mismo y las familias a sus alrededores, porque, al final del día, tendrá una infraestructura mejorada y un lugar seguro que habilite la posibilidad de refugiarse en él en tiempos de crisis”.

Palabras más, palabras menos, el sistema de aislamiento se logra instalando una plataforma entre el suelo y la infraestructura, que absorbe la energía durante un movimiento telúrico y protege, así, a las personas que se encuentran al interior del edificio.

Terpel desarrolla otros proyectos en Cali y Quibdó:

Como aliado país, Terpel desarrolla a la vez proyectos en Cali y en Quibdó.

En la capital del departamento del Valle del Cauca trabaja en la construcción de aulas provisionales que estarán operando durante dos años, para evitar la deserción escolar, y en la ampliación de la Institución Educativa Carlos Holmes Trujillo, para ampliar sus cupos.

Mientras, en la capital del departamento del Chocó, junto con las autoridades locales, identificó un lote de 6.500 metros cuadrados, en el que iniciar la construcción de 35 viviendas de 72 metros, para aquellos que lo perdieron todo durante el sismo.