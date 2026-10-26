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Hombres armados ingresaron a un hospital en Cauca y asesinaron a un paciente mientras recibía atención médica

l ataque ocurrió minutos después de que hombres armados interceptaran la ambulancia que lo trasladaba.

Hospital en Suarez, Cauca
Foto: Juan Delgado / Google Reviews

Valentina Bernal

octubre 26 de 2026
02:53 p. m.
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Dos hechos de violencia se registraron este lunes 26 de octubre en Suárez, Cauca. Los episodios ocurrieron en el hospital del municipio y dejaron como saldo el homicidio de un hombre al interior del centro asistencial, además de ataques contra el personal de salud y daños en la infraestructura hospitalaria.

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Tanto la Alcaldía de Suárez como la Empresa Social del Estado (ESE) Norte 1, encargada de administrar el hospital, rechazaron lo sucedido y advirtieron sobre los riesgos que estas acciones representan para la atención de los pacientes y la integridad de los trabajadores sanitarios.

Familiares atacaron a trabajadores del hospital de Suárez, Cauca, por la muerte de un paciente

El primer episodio se presentó aproximadamente a las 2:00 a. m., cuando ingresó al hospital de Suárez el cuerpo sin vida de una persona.

De acuerdo con el comunicado de la ESE Norte 1, los acompañantes del fallecido, afectados por la situación, habrían reaccionado de manera violenta contra los trabajadores de la institución. Según el reporte, se registraron agresiones físicas y verbales, así como daños en las instalaciones y los equipos del centro asistencial.

La entidad lamentó lo ocurrido y recordó que su labor está orientada a proteger la salud y la vida de los habitantes del municipio. También anunció que pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.

Hombres armados ingresaron y asesinaron a un paciente en el hospital de Suárez, Cauca

Horas después, hacia las 11:00 a. m., se presentó un segundo episodio de violencia. Según el comunicado oficial de la Alcaldía de Suárez, una ambulancia que trasladaba a un paciente en estado de urgencia vital fue interceptada por hombres armados.

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Los individuos intimidaron al personal sanitario y revisaron el vehículo. Posteriormente, permitieron que la ambulancia continuara su recorrido hacia el centro asistencial.

Sin embargo, la situación se agravó minutos después. Hacia las 11:10 a. m., hombres armados ingresaron al hospital, buscaron entre los pacientes y dispararon contra Javier Antonio Delgado Carabalí, quien se encontraba recibiendo atención médica. El ataque le causó la muerte dentro de las instalaciones.

La Alcaldía rechazó el homicidio y señaló que lo sucedido puso en peligro tanto a los pacientes como a los trabajadores de la salud, además de vulnerar la misión médica.

Alcaldía y ESE Norte 1 se pronunciaron por los ataques

A través de un comunicado oficial, la Administración Municipal de Suárez condenó los hechos y pidió que se respete la labor del personal sanitario. También exigió el cese de las acciones que pongan en riesgo la vida y la integridad de pacientes y trabajadores.

La Alcaldía recordó que los hospitales, las ambulancias y quienes prestan servicios de salud cuentan con protección en virtud del Derecho Internacional Humanitario (DIH). En ese sentido, advirtió que los centros asistenciales deben permanecer como espacios destinados a la atención y la protección de la vida, sin convertirse en escenarios de violencia.

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Por su parte, la ESE Norte 1 expresó su rechazo a las agresiones ocurridas durante la madrugada e hizo un llamado a la comunidad para mantener la calma y proteger la infraestructura hospitalaria, que presta servicios a los habitantes de Suárez.

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