¿De qué murió el papá de Sonia Restrepo? Esto habría determinado Medicina Legal

La causa de la muerte de José Sigifredo Restrepo Ospina, padre de Sonia Restrepo, viuda del cantante de música popular Yeison Jiménez, se conoció a través de información divulgada por el programa de entretenimiento La Corona TV, de CityTV. El hombre tenía 59 años y fue encontrado sin vida en el sector de Los Tanques, en el municipio de Pensilvania, Caldas.

De acuerdo con lo expuesto por el presentador Ariel Osorio, conocido como ‘El Gordo’, los dictámenes preliminares atribuidos a Medicina Legal apuntarían a un paro cardiorrespiratorio agudo, descrito en el reporte como un infarto fulminante.

Durante la inspección técnica del cadáver, las autoridades no habrían encontrado signos de violencia ni indicios de intervención de terceras personas. Estos hallazgos preliminares apuntarían a una causa médica, sin elementos que indicaran la participación de otras personas en la muerte de Restrepo Ospina.

¿Dónde encontraron al padre de Sonia Restrepo?

El cuerpo de José Restrepo fue encontrado en el sector de Los Tanques, en Pensilvania, municipio del departamento de Caldas. Hasta allí acudieron unidades de criminalística para realizar la inspección técnica y examinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Según la información difundida por La Corona TV, durante el procedimiento no se identificaron señales de violencia. Sin embargo, el reporte divulgado no incluye el documento forense completo ni información adicional sobre los antecedentes médicos del hombre.

Por esta razón, los detalles disponibles sobre la causa de muerte se limitan a lo informado por el programa de televisión. No se cuenta, en la información suministrada, con elementos adicionales que permitan ampliar las circunstancias clínicas del fallecimiento.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.