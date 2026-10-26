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Sigue temblando en Colombia HOY 26 de octubre de 2026: atento al reporte

¿En qué zonas se han sentido principalmente? Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

octubre 26 de 2026
07:40 p. m.
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Este lunes 26 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha detectado múltiples movimientos telúricos después del mediodía.

¿En qué municipios se han sentido? ¿Cuáles han sido las magnitudes? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se detectó en la tarde de este 26 de octubre de 2026

  • 12:44 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

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¿Cuáles son los otros temblores que se han reportado en Colombia desde las horas de la tarde de este 26 de octubre?

  • 1:36 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

  • 2:26 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 2:35 p.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 5 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 10 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).

  • 4:06 p.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 16 de Uramita (Antioquia) y a 29 de Frontino (Antioquia).

  • 4:18 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

  • 5:02 p.m.

Epicentro: área de influencia del volcán Las Ánimas - Doña Juana.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de La Cruz (Nariño), a 15 de Belén (Nariño) y a 18 de San Bernardo (Nariño).

Sigue temblando en Colombia hoy 22 de octubre de 2026: atento al reporte
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  • 5:24 p.m.

Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos:

77°

Municipios cercanos: a 127 kilómetros de San Carlos (Panamá), a 127 de Chame (Panamá) y a 140 de Pedasí (Panamá).

  • 6:54 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 25 de Roncesvalles (Tolima).

 

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