Ministra designada por Abelardo destapa cuál será su plan para solucionar la crisis del sector salud

Una de las designaciones más esperadas por el presidente electo Abelardo de la Espriella era la de la próxima ministra de Salud, quien tendrá en sus manos la responsabilidad de darle un giro a la crisis que afronta el sector desde hace años.

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De la Espriella designó a Ana María Vesga, actual directora de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina (Acemi), la cual agrupa a las 11 EPS del régimen contributivo.

¿Qué hará en los primeros 100 días?

“Recibo complacida y comprometida la designación (…) La asumo pensando en los pacientes, en quienes cuidan cada día y en un sector que requiere con urgencia recuperar la confianza. La salud se salva entre todos”, aseguró Vesga tras el anuncio.

La ministra designada estuvo en La FM hablando sobre los retos que afronta la cartera y cuál será el plan para fortalecer al sector.

Con respecto a los primeros 100 días, aseguró que hay una represa de atención muy grande como consecuencia de la intervención en ocho entidades con más de 23 millones de afiliados. Por eso, el primer paso será solucionar el sufrimiento que tienen los pacientes y sus familias.

“Necesitamos identificar dónde está esa represa y lograr un trabajo articulado con toda la red de prestación para llegar con oportunidad. Necesitamos recursos para eso”, sostuvo al indicar que no se pueden seguir desacatando las órdenes de la Corte Constitucional.

¿Se acabarán las EPS?

Vesga recalcó que no van a desaparecer las EPS, sino que se debe trabajar con todos los actores del sector: “Las necesitamos fortalecidas porque son responsables del aseguramiento financiero”.

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Cuando le preguntaron en qué se diferenciará su gestión de la del ministro saliente Guillermo Jaramillo, enfatizó que ella se comprometerá a convocar a los actores para el trabajo conjunto y dejar atrás el maltrato de los últimos cuatro años.

Al hablar de la crisis, sale el nombre de la Nueva EPS, la de mayor cantidad de afiliados y al mismo tiempo con los peores saldos en rojo. Frente a ello, la futura ministra expuso que habrá un plan personalizado para comprender la realidad de su situación financiera para ahí saber qué caminos tomar.