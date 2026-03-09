Alerta en Toribío, Cauca, por el hallazgo de varios perros muertos que habrían sido envenenados

Un aterrador descubrimiento ha alertado a la ciudadanía en el municipio de Toribí, Cauca, tras el hallazgo de distintos cuerpos de caninos sin vida que, al parecer, habrían sido envenenados en zonas específicas.

Pese a que actualmente no se conocen mayores detalles sobre la denuncia, el grupo de juristas dio a conocer que ya se encuentra investigando los hallazgos para tomar las acciones legales pertinentes.

Encuentran a perros muertos en el Cauca

La más reciente publicación de Alegato Juristas, por medio de su cuenta oficial de Instagram, deja ver parte del material probatorio al captarse videos, por medio de las cámaras de seguridad, en donde se observa el recorrido de algunos animales que, posteriormente, fueron hallados sin vida.

En el post también se observan las fotografías de otros animales que aparecieron muertos en el municipio de Toribío y Tacueyó. Según el grupo de abogados, el hallazgo habría involucrado a cerca de 20 caninos que fueron hallados sin vida.

“Alegato adelanta las acciones jurídicas y el seguimiento al caso, bajo la gestión de la abogada Katiuska Pérez Rodríguez, con investigaciones penales actualmente activas. La Ley Ángel fortaleció la respuesta penal frente a las conductas que causan la muerte de un animal”, aseguró el grupo en la publicación.

El hecho ha despertado la indignación por parte de los habitantes del sector y cientos de internautas, quienes también se encuentran solicitando premura a las autoridades para dar con los responsables del caso.

¿Qué pasa si un perro es envenenado en Colombia?

Actualmente hay leyes en Colombia que buscan condenar el maltrato animal en el país. Una de estas es la 2455 de 2025, conocida como ley Ángel, que contempla penas entre los 32 a los 56 meses, para quien cause la muerte de un animal.

Así mismo, la inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Sin embargo, las penas aumentan, de la mitad a tres cuartas partes de la pena, cuando el hecho se comete en vía o sitio público y cuando para la realización de la conducta punible se utilicen venenos o sustancias tendientes a causar daño a un gran número de animales o a animales indeterminados.