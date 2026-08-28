Buscan a hombre que apuñaló y asesinó a un perrito en Tocancipá: el sujeto quedó en video

La muerte de Sultán, un perro de aproximadamente ocho años, provocó indignación en Tocancipá, Cundinamarca.

El animal era conocido y querido por la comunidad del barrio Canavita, donde había encontrado refugio después de pasar parte de su vida en las calles.

Sin embargo, en las últimas horas murió luego de ser atacado, aparentemente, por un hombre que le habría causado varias heridas con un arma cortopunzante.

Hombre apuñaló seis veces a un perrito en Tocancipá: el canino murió

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Sultán habría recibido aproximadamente seis puñaladas.

La comunidad ha recopilado diferentes videos relacionados con el caso. En uno de ellos se observa al perro gravemente herido y tendido en el suelo, mientras que, a unos metros de distancia, aparece un hombre acompañado de un perro que aparentemente se aleja del lugar.

Las imágenes ya estarían siendo revisadas como parte de las labores para establecer qué ocurrió y quién sería el responsable del ataque.

Según los testimonios conocidos, el hecho se habría originado por un inconveniente relacionado con la mascota que acompañaba al hombre señalado.

Buscan al responsable de asesinar al perrito a punta de puñaladas

La muerte de Sultán generó un rechazo entre quienes lo conocían y habían contribuido a cuidarlo. Habitantes del sector consideran especialmente grave que un animal que había sido acogido por la comunidad terminara muriendo de esta manera.

Por eso, están solicitando la intervención de la Fiscalía General de la Nación, la SIJIN y demás autoridades competentes, con el objetivo de que se avance en la identificación del presunto agresor.

Estamos pidiendo y solicitando a los entes investigadores, a la Fiscalía, a SIJIN, a todos aquellos que pueden adelantar el proceso, que se tomen medidas, se individualice al responsable y se haga justicia.

¿Qué están pidiendo los habitantes de la zona?

El principal pedido de los habitantes de Tocancipá es que el caso sea investigado y que, si se establece la responsabilidad del señalado, se apliquen las medidas contempladas por la ley.

La comunidad también busca que la muerte de Sultán no sea considerada un hecho menor y que sirva para reforzar la protección de los animales frente a hechos de maltrato.

No podemos permitir que los animalitos sigan siendo maltratados, y menos que una persona crea que tiene la posibilidad de asesinar brutalmente a un perro y que no pasa nada.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación, las grabaciones de las cámaras de seguridad y los videos que han reunido los vecinos podrían convertirse en elementos importantes para establecer quién estuvo detrás del ataque.