CANAL RCN
Colombia

Registrador advirtió déficit de $360.000 millones para expedir cédulas y tarjetas de identidad

Hernán Penagos alertó que la falta de recursos del PNG dificultaría la solicitud y entrega de los documentos de identidad.

Registrador advirtió déficit de $360.000 millones para expedir cédulas y tarjetas de identidad
Foto: Registraduría Nacional

Yhonay Díaz

septiembre 08 de 2026
03:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, la Registraduría Nacional confirmó que enfrenta un complejo déficit presupuestal que amenaza con dificultar la expedición de documentos de identidad en el país.

Gobierno permitirá que personas trans y no binarias cambien gratis el sexo registrado en su cédula
RELACIONADO

Gobierno permitirá que personas trans y no binarias cambien gratis el sexo registrado en su cédula

El registrador nacional, Hernán Penagos, reveló que existe un faltante de $360.000 millones en el Presupuesto General de la Nación (PGN) destinado a financiar la emisión de cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad.

Hoy tenemos un presupuesto desfinanciado por cerca $360.000 millones y hay que decir que el registro civil e identificación están atados al censo electoral, por tanto, necesitamos prestar ese servicio sin ningún contratiempo.

Registraduría prestará servicios móviles para apoyar a quienes perdieron sus documentos durante el sismo
RELACIONADO

Registraduría prestará servicios móviles para apoyar a quienes perdieron sus documentos durante el sismo

Registraduría alerta posibles fallas en expedición de cédulas por déficit presupuestal

El registrador explicó que unas de las funciones esenciales de la entidad, el registro civil e identificación, en este momento presenta serias deficiencias financieras.

Esta área comprende la expedición de cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad, servicios directamente vinculados al censo electoral.

Penagos advirtió que cualquier reducción en el presupuesto destinado a registro civil e identificación tendrá consecuencias directas sobre la ciudadanía.

Cualquier reducción en el presupuesto para registro civil e identificación golpea al ciudadano porque va a tener dificultades para solicitar y recibir su documento de identidad.

Los nombres de futbolistas que más eligen los padres colombianos: reporte de la Registraduría
RELACIONADO

Los nombres de futbolistas que más eligen los padres colombianos: reporte de la Registraduría

Registraduría inicia acciones para hacerle frente al déficit presupuestal

La emergencia presupuestal pone en riesgo la capacidad operativa de una de las instituciones más importantes del Estado, encargada de garantizar el derecho a la identidad de millones de ciudadanos.

La situación ha llevado a la Registraduría a iniciar gestiones urgentes con diferentes instancias gubernamentales. Según informó Penagos, la entidad está trabajando activamente con las comisiones económicas del Congreso y con el Ministerio de Hacienda para solventar el déficit y fortalecer los recursos del registro civil.

Las negociaciones entre la Registraduría, el Ministerio de Hacienda y el Congreso serán determinantes para resolver esta crisis que podría impactar directamente a quienes necesiten renovar o solicitar sus documentos de identificación en los próximos meses.

Al mismo tiempo, Penagos aseguró que el proceso electoral de 2027 cuenta con recursos garantizados para los comicios regionales. El calendario electoral será lanzado el próximo 31 de octubre sin dificultades presupuestales.

Gobierno de De la Espriella presentó el Presupuesto General de la Nación para 2027
RELACIONADO

Gobierno de De la Espriella presentó el Presupuesto General de la Nación para 2027

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Ella era Juliana Ávila, la joven que murió en la Maratón de Medellín

Secretaria de Movilidad

Atento a este importante cambio de sentido en la movilidad de una concurrida vía del norte de Bogotá

UNGRD

Definida la fecha para el Simulacro Nacional de Respuesta de Emergencias 2026: UNGRD lo confirmó

Otras Noticias

Shakira

Shakira reveló la lista de artistas que participarán junto a ella en su residencia en España

La barranquillera compartió el listado de los artistas que, por primera vez, la acompañarán en el escenario.

Ministerio de Minas y Energía

Confirman que tarifas de energía van a subir por el fenómeno de El Niño

La noticia fue confirmada por la ministra María Nohemi Arboleda Arango.

Independiente Santa Fe

🔴EN VIVO🔴 Santa Fe vs. Vasco da Gama: siga en directo el partido de Copa Sudamericana

Europa

Incendios en Europa y tormentas en EE. UU.: El mapa del riesgo climático en 2026

Invima

Alerta del Invima: suplemento para bajar de peso se vende en Colombia de forma ilegal