Registrador advirtió déficit de $360.000 millones para expedir cédulas y tarjetas de identidad

En las últimas horas, la Registraduría Nacional confirmó que enfrenta un complejo déficit presupuestal que amenaza con dificultar la expedición de documentos de identidad en el país.

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El registrador nacional, Hernán Penagos, reveló que existe un faltante de $360.000 millones en el Presupuesto General de la Nación (PGN) destinado a financiar la emisión de cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad.

Hoy tenemos un presupuesto desfinanciado por cerca $360.000 millones y hay que decir que el registro civil e identificación están atados al censo electoral, por tanto, necesitamos prestar ese servicio sin ningún contratiempo.

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Registraduría alerta posibles fallas en expedición de cédulas por déficit presupuestal

El registrador explicó que unas de las funciones esenciales de la entidad, el registro civil e identificación, en este momento presenta serias deficiencias financieras.

Esta área comprende la expedición de cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad, servicios directamente vinculados al censo electoral.

Penagos advirtió que cualquier reducción en el presupuesto destinado a registro civil e identificación tendrá consecuencias directas sobre la ciudadanía.

Cualquier reducción en el presupuesto para registro civil e identificación golpea al ciudadano porque va a tener dificultades para solicitar y recibir su documento de identidad.

Registraduría inicia acciones para hacerle frente al déficit presupuestal

La emergencia presupuestal pone en riesgo la capacidad operativa de una de las instituciones más importantes del Estado, encargada de garantizar el derecho a la identidad de millones de ciudadanos.

La situación ha llevado a la Registraduría a iniciar gestiones urgentes con diferentes instancias gubernamentales. Según informó Penagos, la entidad está trabajando activamente con las comisiones económicas del Congreso y con el Ministerio de Hacienda para solventar el déficit y fortalecer los recursos del registro civil.

Las negociaciones entre la Registraduría, el Ministerio de Hacienda y el Congreso serán determinantes para resolver esta crisis que podría impactar directamente a quienes necesiten renovar o solicitar sus documentos de identificación en los próximos meses.

Al mismo tiempo, Penagos aseguró que el proceso electoral de 2027 cuenta con recursos garantizados para los comicios regionales. El calendario electoral será lanzado el próximo 31 de octubre sin dificultades presupuestales.