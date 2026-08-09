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Gobernador de Antioquia denuncia que disidencias de Calarcá están amenazando a tres alcaldes del departamento

Según la denuncia del mandatario, las intimidaciones también estarían dirigidas contra otras personas de varios municipios.

Foto X @AndresJRendonC

Noticias RCN

septiembre 08 de 2026
04:03 p. m.
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, realizó recientemente una grave denuncia. El mandatario aseguró que algunos alcaldes del departamento están recibiendo graves amenazas.

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Disidencias están amenazando a alcaldes de Antioquia

A través de su cuenta de X, aseguró que las intimidaciones estarían relacionadas con las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá y advirtió que el grupo armado también estaría señalando como posibles “objetivos militares” a ciudadanos, líderes sociales y servidores públicos.

Los mandatarios señalados serían Luis Bernardo Molina Granda, alcalde de Santa Rosa de Osos; Ana Isabel Avendaño Duque, alcaldesa de Carolina del Príncipe; y Luis Guillermo Pérez, alcalde de Gómez Plata.

“Antioqueños: las Farc de Calarcá siguen sembrando terror. Esta vez, señalan directamente a los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos”.

Ante este panorama, el gobernador Rendón aseguró que los alcaldes cuentan con el respaldo de las autoridades y pidió al Estado mayor presencia para evitar que las amenazas afecten las administraciones.

“Los Alcaldes no están solos: toda la capacidad del Estado debe rodearlos y garantizar que puedan gobernar sin intimidaciones de criminales”, indicó.

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También envió un mensaje al Gobierno Nacional para que tome medidas para realizar ofensivas que permitan neutralizar a los integrantes de los grupos armados que intimidan y generan terror en la comunidad.

“Desde Antioquia pedimos al Gobierno Nacional respaldar a los alcaldes y realizar una ofensiva para neutralizar a todos los grupos criminales que amenazan a nuestra gente, sin importar el brazalete con el que pretendan justificar sus delitos”.

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