Alerta ambiental en la ciénaga El Llanito por presunta contaminación con crudo en Barrancabermeja

Nuevamente hay alerta ambiental en la ciénaga El Llanito, en Barrancabermeja, por una presunta contaminación con crudo que estaría afectando este ecosistema estratégico del Magdalena Medio.

La situación genera preocupación entre autoridades ambientales y habitantes de la zona debido al riesgo que representa para especies como los manatíes y para cientos de familias que dependen de la pesca en esta reserva natural.

Según informó Leonardo Granados, secretario de Ambiente de Barrancabermeja, las autoridades le exigen a Ecopetrol un plan urgente de restauración ambiental para evitar una mayor afectación en el ecosistema.

Fuertes lluvias habrían provocado la emergencia

De acuerdo con la información entregada por Ecopetrol, durante la madrugada del domingo 17 de mayo se registraron fuertes lluvias que afectaron uno de los diques del IANR La Macarena.

Esta situación habría generado la dispersión de parte del material previamente contenido y la aparición de iridiscencias en la ciénaga El Llanito.

Tras conocer la emergencia, la compañía aseguró que activó de inmediato el plan de emergencias y contingencias, instalando barreras de contención y aplicando medidas ambientales para controlar el evento.

Además, Ecopetrol indicó que se adelantan labores de extracción de las iridiscencias presentes en el cuerpo de agua.

“La situación se encuentra controlada y bajo monitoreo por parte del equipo técnico y ambiental de la empresa”, señaló la compañía en su pronunciamiento oficial.

Preocupación por impacto ambiental y económico

La emergencia vuelve a encender las alarmas sobre el impacto ambiental que podría sufrir la ciénaga El Llanito, considerada uno de los ecosistemas más importantes de Barrancabermeja.

Habitantes y organizaciones ambientales han advertido que cualquier afectación en la calidad del agua pone en riesgo no solo la fauna silvestre, sino también la economía de las comunidades pescadoras que dependen directamente de la ciénaga para subsistir.

Las autoridades ambientales mantienen seguimiento a la situación mientras se evalúan las posibles afectaciones en la reserva natural.