“Este Gobierno ha matado a más de 22 mil jóvenes”: Álvaro Uribe a Iván Cepeda en redes

Tras la entrevista del candidato Iván Cepeda con Noticias RCN, en la que sostuvo que “a la gente no la mata la paz, a la gente la mata el hecho de que existan grupos violentos, confrontaciones y economías ilícitas que se han venido desarrollando globalmente”, el expresidente Álvaro Uribe volvió a referirse en redes sociales a la falta de resultados de la política de paz total.

“Tiene razón Cepeda, la paz a nadie mata, salvo la paz de Cepeda y Petro que en este Gobierno ha matado a más de 22 mil jóvenes”, comentó el expresidente, con cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Cepeda insiste en que la búsqueda de paz es una obligación constitucional:

Durante su entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, el actual senador y candidato insistió en que:

“Buscar la paz, trabajar por la paz, hacer diálogos de paz no es un crimen en Colombia ni es un delito, ni puede ser entendido como una actividad que genera vergüenza o culpa, no. Es un deber constitucional”.

Sin embargo, advirtió que lograr la paz y unos diálogos que rindan frutos es un proceso que exige “paciencia, perseverancia y rigor (…) Le hemos tenido mucha paciencia a la guerra y no es posible que en Colombia se admita llevar setenta años de estarnos matando, como si fuera un hecho tolerable”.

La respuesta del candidato Cepeda al expresidente Uribe:

Luego de que el líder natural del Centro Democrático realizara la anotación en redes, Cepeda decidió encararlo: “Uribe, ¿usted acusando a otros de matar jóvenes? Sea serio. ¿Cuándo le pedirá perdón al país y a las madres de las víctimas de los ‘falsos positivos’ y las desapariciones forzadas perpetradas en la Comuna 13 de Medellín?”.

Aunque admitió en entrevista con este noticiero que los diálogos de paz con grupos como el ELN llegaron a un punto en el que necesitan “acuerdos” concretos y no otros cuatro años de estar sentados en la mesa, recordó que:

“La paz se obtiene con quienes están enfrentados. Es lo mismo que pasaba con las Farc, cuando comenzaron los diálogos en 2012 nadie creía que era posible”, pero un acuerdo se firmó en 2016.