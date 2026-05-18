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Hipopótamos colombianos: ¿Cómo se trasladan grandes mamíferos entre continentes?

Mientras el Ministerio de Ambiente evalúa la posibilidad de trasladar los hipopótamos a India, surgen dudas sobre cómo es el proceso con animales tan grandes.

Hipopótamos en Colombia (1)
FOTO: Ministerio de Ambiente

Noticias RCN

mayo 18 de 2026
04:47 p. m.
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El posible traslado de hipopótamos desde Colombia hacia India, con destino al centro de conservación Vantara, ha generado interrogantes sobre cuáles son los protocolos internacionales que regulan el movimiento de grandes mamíferos entre continentes.

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Este tipo de operaciones está sujeto a normas técnicas y legales establecidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

En el caso colombiano, el proceso contempla la eventual translocación de hasta 80 hipopótamos del río Magdalena, una especie invasora que ha generado impactos ecológicos y sobre la cual el Gobierno mantiene un plan de control que incluye medidas como la eutanasia.

¿Qué normas regulan el traslado internacional de grandes mamíferos?

El transporte de fauna silvestre entre países está regido principalmente por CITES, que establece que los animales vivos deben trasladarse bajo condiciones que minimicen el estrés, las lesiones y el sufrimiento.

El convenio exige que tanto el país exportador como el importador autoricen el movimiento y verifiquen condiciones sanitarias y de bienestar.

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Estas disposiciones se complementan con las directrices de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que define estándares operativos para el transporte de animales vivos en avión.

Un punto clave es que la sedación debe usarse únicamente en circunstancias excepcionales y bajo supervisión veterinaria.

¿Qué exige la IATA para transportar animales vivos?

La IATA establece un marco técnico conocido como Live Animals Regulations, que regula el diseño de contenedores, ventilación, resistencia estructural y manejo de animales durante el transporte aéreo.

Estas normas indican que el traslado debe ser planificado por equipos especializados que incluyan veterinarios, operadores logísticos, aerolíneas y autoridades sanitarias. El objetivo es garantizar condiciones adecuadas de temperatura, ventilación, hidratación y alimentación durante todo el trayecto.

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En el caso de mamíferos de gran tamaño, los contenedores deben ser reforzados y adaptados a su peso y comportamiento, además de permitir su manipulación segura en tierra y en carga aérea.

¿Cómo se desarrolla un traslado internacional de fauna en la práctica?

En términos operativos, los animales suelen pasar por una fase previa de adaptación en recintos controlados. Este proceso permite reducir el estrés y familiarizarlos con el manejo humano y las estructuras de transporte.

Posteriormente, se realiza el traslado terrestre hacia instalaciones aeroportuarias especializadas, seguido del embarque en aviones de carga diseñados para transporte de animales vivos. Durante todo el trayecto, equipos veterinarios supervisan el estado de los ejemplares y aplican protocolos de monitoreo continuo.

Este tipo de procedimientos requiere coordinación entre autoridades ambientales, sanitarias y de comercio internacional, además de permisos de exportación e importación emitidos por los gobiernos involucrados.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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