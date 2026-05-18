En Bogotá, los ciclistas pueden obtener pasajes de Transmilenio gratuitos: le contamos cómo

Bogotá premia a quienes optan por una movilidad sostenible. Es así que el sistema Transmilenio estableció que los usuarios que lleguen a los portales y estaciones en bicicleta y utilicen los puntos TransMiBici podrán obtener pasajes gratuitos.

Así se dio a conocer, a través del sitio web de la Alcaldía: “Ciclistas que utilicen las estaciones de TransMiBici para luego abordar los buses del Sistema, tendrán un pasaje gratis, abonado en la tarjeta personalizada”.

Por cada 30 validaciones en los distintos puntos de TransMiBici, los pasajeros tendrán acceso a un pasaje gratuito, que podrán reclamar en los puntos de recarga manual o automática.

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Requisitos para obtener el beneficio y utilizar los puntos de parqueo TransMiBici:

Para llevar el registro de parqueo en puntos TransMiBici y acceder al beneficio de pasajes gratuitos, los pasajeros deben contar, de manera obligatoria, con la tarjeta Tu Llave personalizada.

En la ciudad hay 8.089 cupos para bicicletas en los puntos TransMiBici, ubicados en portales y estaciones y acceder a ellos es fácil y no tiene un costo adicional al del pasaje.

La primera vez que se utilice el servicio es necesario realizar un registro con el documento de identidad y la tarjeta de propiedad de la bicicleta. De ahí en adelante, basta con utilizar la cédula o la cédula y la tarjeta de propiedad, dependiendo del tipo de acceso: automatizado o móvil.

Portales y estaciones con puntos TransMiBici en Bogotá:

La ciudad cuenta con puntos de parqueo TransMiBici en el Portal Norte, Portal Suba, Portal 80, Portal Américas, Portal Sur, Portal Tunal, Portal El Dorado, Portal 20 de julio y las estaciones:

Alcalá, Ricaurte, Av. Américas con Av. Boyacá, Banderas, Biblioteca El Tintal, Marsella, Pradera, Transversal 86, General Santander, San Mateo, Molinos, Juan Pablo II, Manitas, Mirador del Paraíso, Las Aguas, Av. Rojas, Quinta Paredes, Av. Primera de Mayo y Bicentenario.

Los pasajeros que utilicen el servicio TransMiBici deben contar con su propia cadena y candado, además, la única persona autorizada para retirar la bicicleta es la misma que realizó el ingreso.