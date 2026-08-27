Motociclistas en Bucaramanga intentan evadir la Ley a golpes: agresor tenía los documentos vencidos hace seis años

Los controles de tránsito nocturnos en Bucaramanga se han convertido en auténticos escenarios de pelea entre infractores y agentes que velan por los intereses de la ciudad y la seguridad en las vías.

Motociclistas con documentos vencidos hace años, sin placas e, incluso, con armas blancas camufladas entre sus elementos personales, intentan evadir a puños la Ley.

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Los infractores portaban un arma y dejaron de tener sus documentos al día hace años:

En controles recientes, un hombre con antecedentes agredió a varios agentes de tránsito cuando descubrieron que llevaba un arma cortopunzante entre sus cosas.

Además, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, advirtió que “portaba la placa totalmente levantada y el exosto lo tenía modificado. Le colocó un resonador y una pipeta, alterando los niveles de ruido y la tranquilidad de las demás personas”.

Pero no es todo. Otro infractor que habría intentado agredir a las autoridades dejó de tener sus documentos al día ya hace varios años. Según Portilla, “no tenía ni SOAT ni tecnomecánica desde hace más de seis años”.

7.000 motos fueron inmovilizadas en los primeros meses de 2026:

Para evitar infracciones, las autoridades hicieron un llamado a las empresas y conductores a que verifiquen que la documentación de sus vehículos se encuentre al día.

En los cinco primeros meses de 2026, en controles realizados por la Dirección de Tránsito, en compañía de la Policía, el Ejército, la Secretaría del Interior y Migración Colombia, fueron inmovilizadas en Bucaramanga 7.034 motos.

Además, 10.000 comparendos fueron impuestos, con corte al 26 de mayo. Según el director de Tránsito de Bucaramanga, Jair Manrique, “el trabajo de los agentes de tránsito es permanente y demuestra el compromiso institucional por proteger la vida de los ciudadanos. No perseguimos conductores; ejercemos autoridad y hacemos cumplir las normas para evitar accidentes y hechos que lamentar”.