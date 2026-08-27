CANAL RCN
Colombia Video

Motociclistas en Bucaramanga intentan evadir la Ley a golpes: agresor tenía los documentos vencidos hace seis años

Las autoridades hicieron un llamado a verificar las condiciones de cada vehículo para evitar infracciones.

Mañana Express

agosto 27 de 2026
07:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los controles de tránsito nocturnos en Bucaramanga se han convertido en auténticos escenarios de pelea entre infractores y agentes que velan por los intereses de la ciudad y la seguridad en las vías.

Motociclistas con documentos vencidos hace años, sin placas e, incluso, con armas blancas camufladas entre sus elementos personales, intentan evadir a puños la Ley.

Conductor ebrio arrolló a agente de tránsito en operativo vial en Bucaramanga
RELACIONADO

Conductor ebrio arrolló a agente de tránsito en operativo vial en Bucaramanga

Los infractores portaban un arma y dejaron de tener sus documentos al día hace años:

En controles recientes, un hombre con antecedentes agredió a varios agentes de tránsito cuando descubrieron que llevaba un arma cortopunzante entre sus cosas.

Además, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, advirtió que “portaba la placa totalmente levantada y el exosto lo tenía modificado. Le colocó un resonador y una pipeta, alterando los niveles de ruido y la tranquilidad de las demás personas”.

Pero no es todo. Otro infractor que habría intentado agredir a las autoridades dejó de tener sus documentos al día ya hace varios años. Según Portilla, “no tenía ni SOAT ni tecnomecánica desde hace más de seis años”.

Importante ciudad de Colombia impone restricción nocturna para motos: este es el horario
RELACIONADO

Importante ciudad de Colombia impone restricción nocturna para motos: este es el horario

7.000 motos fueron inmovilizadas en los primeros meses de 2026:

Para evitar infracciones, las autoridades hicieron un llamado a las empresas y conductores a que verifiquen que la documentación de sus vehículos se encuentre al día.

En los cinco primeros meses de 2026, en controles realizados por la Dirección de Tránsito, en compañía de la Policía, el Ejército, la Secretaría del Interior y Migración Colombia, fueron inmovilizadas en Bucaramanga 7.034 motos.

Además, 10.000 comparendos fueron impuestos, con corte al 26 de mayo. Según el director de Tránsito de Bucaramanga, Jair Manrique, “el trabajo de los agentes de tránsito es permanente y demuestra el compromiso institucional por proteger la vida de los ciudadanos. No perseguimos conductores; ejercemos autoridad y hacemos cumplir las normas para evitar accidentes y hechos que lamentar”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Proyecto busca que Bogotá se convierta en una ciudad inteligente: ¿Qué cambiaría?

Bogotá

Policía de la Sijín fue asesinado cuando investigaba un triple homicidio en el sur de Bogotá

Animales

Trasladan a Bogotá 32 animales rescatados en Quibdó tras terremoto

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

¿Quién es Weibmar Asprilla, héroe de Santa Fe? El portero habló tras eliminar a River Plate

El portero de 27 años apareció para reemplazar a Andrés Mosquera Marmolejo y protagonizó una noche memorable en Copa Sudamericana.

Artistas

Luto en la música: se confirmó la muerte de legendario cantante

El cantante se encontraba hospitalizado desde hace un mes.

Servicios públicos

Estos barrios no tendrán luz este jueves 27 de agosto en Bogotá: conozca las zonas

Horóscopo

Horóscopo de hoy, jueves 27 de agosto: decisiones antes del eclipse

Cuidado personal

Trabajo remoto: ¿quién responde si ocurre un accidente laboral en casa?