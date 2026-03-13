Importante ciudad de Colombia impone restricción nocturna para motos: este es el horario

Una nueva medida de movilidad empezará a aplicarse en Bucaramanga y afectará directamente a los conductores de motocicleta. La Dirección de Tránsito de la ciudad anunció el regreso de la restricción nocturna para motos, una decisión que busca reducir los accidentes de tránsito y mejorar la seguridad vial durante las madrugadas.

La medida fue reactivada mediante la Resolución 0152 del 13 de marzo de 2026, luego de que un tribunal anulara la restricción anterior por no tener una fecha límite clara. Ahora, las autoridades locales emitieron un nuevo acto administrativo con ajustes legales para volver a ponerla en marcha.

Restricción nocturna para motos en Bucaramanga

De acuerdo con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, las motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos no podrán circular entre las 12:00 de la medianoche y las 4:00 de la madrugada.

La medida aplicará los días viernes, sábado, domingo, lunes y también en festivos, horarios en los que, según las autoridades, históricamente se registra un mayor número de incidentes viales en la ciudad.

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La restricción busca controlar especialmente los riesgos asociados a la conducción en horas de la madrugada, un periodo en el que también se presentan más casos relacionados con consumo de alcohol al volante.

Según explicaron desde la entidad, la prohibición aplicará en toda el área urbana de Bucaramanga, por lo que los motociclistas deberán planear sus desplazamientos teniendo en cuenta estos horarios.

La medida busca reducir accidentes en motocicleta

Las autoridades de tránsito señalaron que el objetivo principal es proteger la vida de los actores viales y continuar reduciendo los índices de siniestralidad en la ciudad.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, explicó que la entidad inició un proceso de socialización de la nueva norma para informar a los ciudadanos antes de su implementación.

“El deber de la autoridad de tránsito es seguir adoptando acciones que permitan proteger la vida de todos los actores viales y reducir los riesgos en las vías del municipio”, señaló el funcionario.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 Bucaramanga logró reducir en un 10 % los índices de siniestralidad vial, registrando diez víctimas fatales menos frente al año anterior.

Las autoridades consideran que medidas como la restricción nocturna han contribuido a estos resultados, por lo que esperan que la regulación vuelva a impactar positivamente en la seguridad vial de la ciudad.