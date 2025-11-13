Conductor ebrio arrolló a agente de tránsito en operativo vial en Bucaramanga

Un operativo de control vial en Bucaramanga casi termina en tragedia este jueves, 13 de noviembre, cuando un conductor, presuntamente en estado de embriaguez, arrolló a un agente de tránsito que le había ordenado detenerse.

El hecho ocurrió sobre la calle 45, en inmediaciones de la Cárcel Modelo. El implicado, que conducía un camión, ignoró la señal de pare impartida por los funcionarios y, en su intento por evadir el control, realizó una maniobra brusca que terminó por golpear al agente y provocarle una aparatosa caída.

El agente fue auxiliado por sus compañeros y trasladado a un centro asistencial, donde los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió una lesión en una de sus piernas.

Prueba de alcoholemia arrojó grado 1

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, confirmó que el conductor fue detenido con apoyo de la Policía Nacional y deberá responder por conducir bajo los efectos del alcohol.

“Una persona en estado de alcoholemia generó un accidente, atropelló a uno de los agentes de tránsito de nuestra institución y le causó una lesión en la rodilla. A esta persona se le practicó la prueba de alcoholemia, que arrojó grado 1. Se le inmovilizó el vehículo por más de un mes, se le suspendió la licencia de conducción por cinco años y se le impuso una multa superior a los 14 millones de pesos”, explicó el funcionario.

Llamado a la prudencia en vísperas de diciembre

Desde la entidad se reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de conductas, especialmente en la temporada de fin de año, cuando suelen incrementarse los casos de conducción bajo efectos del alcohol.

“La recomendación es clara: viene el mes más difícil del año, que es diciembre. No conduzcan en estado de embriaguez. Vamos a ser muy rigurosos en nuestros operativos porque no vamos a permitir que personas en esas condiciones circulen por las vías de Bucaramanga”, advirtió Manrique.