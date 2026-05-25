GPS de un celular robado fue clave para capturar a los ladrones: VIDEO del violento atraco en Bogotá

En las últimas horas, las autoridades capturaron a dos hombres señalados de robar un comerciante en la localidad de Los Mártires, Bogotá, tras rastrearlos a través del sistema GPS de un celular que se llevaron durante el atraco.

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Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía y enfrentan cargos por hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Al momento de la captura, los detenidos portaban un arma de fuego, además de los elementos reportados como robados por las víctimas.

Detalles de violento robo en el centro de Bogotá

El robo se registró en el barrio El Listón, donde los presuntos delincuentes ingresaron a una bodega y sustrajeron un bolso que contenía $2.000.000 en efectivo y un teléfono celular.

Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento exacto del atraco, lo que permitió a las autoridades iniciar rápidamente las labores de investigación.

Los investigadores evalúan la posibilidad de que otras personas estén vinculadas al delito, particularmente individuos que se habrían desplazado en motocicleta durante el operativo delictivo.

GPS de celular permitió ubicar a los ladrones

La tecnología jugó un papel fundamental en la captura de los sospechosos. Gracias al sistema de geolocalización del celular robado, las autoridades pudieron rastrear el paradero de los presuntos delincuentes hasta el sector de Samper Mendoza, también en la localidad de Los Mártires, donde fueron interceptados.

El uso del video de seguridad y la tecnología GPS resultaron determinantes para el esclarecimiento del caso. Estas herramientas tecnológicas se han convertido en aliadas fundamentales de las fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia en Bogotá.

Las investigaciones continúan activas mientras las autoridades buscan identificar y capturar a posibles cómplices que habrían participado en la planificación o ejecución del robo. Los detenidos permanecen bajo custodia mientras la Fiscalía adelanta el proceso judicial correspondiente.