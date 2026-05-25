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Ciudadanos podrían denunciar motos mal parqueadas en Bogotá a través del celular

El mal parqueo, según el concejal Juan David Quintero, es responsable del 54% del tráfico en la ciudad.

Foto: Concejo de Bogotá
Foto: Concejo de Bogotá

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
05:00 a. m.
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Con más de 51.000 comparendos impuestos en 2025 por estacionamiento indebido y otros 10.000, tan solo en enero de 2026, el concejal por la coalición del Nuevo Liberalismo y En Marcha, Juan David Quintero, presentó un proyecto de acuerdo, que fue aprobado en primer debate, para prevenir el problema de los mal parqueados en Bogotá, integrando en un mismo sistema las cámaras de seguridad de los centros comerciales y las denuncias que los ciudadanos puedan realizar desde sus celulares.

En concreto, “la iniciativa plantea que la Secretaría de Movilidad implemente un sistema integral con una aplicación para reportes y carga de pruebas —especialmente en video— que contribuyan a garantizar sanciones efectivas contra el mal parqueo, el bloqueo de carriles y demás infracciones de tránsito de especiales connotaciones. También, propone vincular a centros comerciales con cámaras que ayuden a reforzar el control en puntos críticos y mejorar la movilidad en la ciudad”.

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El 54% del tráfico en la ciudad sería ocasionado por los mal parqueados:

Iniciativas similares han sido implementadas por el Ministerio de Transporte, como el Registro de Condiciones de Riesgo en los Desplazamientos (RECORD), que permite a los ciudadanos exponer, con evidencia gráfica, infracciones de tránsito ante las autoridades competentes.

“En Bogotá”, según Quintero, “el 54% de la congestión vehicular es producto de la afectación por mal parqueo, según estudios de la propia Alcaldía”.

No se trata de un problema menor y ha generado miles de multas en las localidades de Chapinero y Fontibón y cientos de inmovilizaciones en Teusaquillo. Además, entre los puntos críticos “se encuentran la calle 26, entre la avenida Ciudad de Cali y el Aeropuerto El Dorado, así como corredores en Chapinero y zonas comprendidas entre las carreras 7 y 11 y calles 123 y 111”.

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¿Qué falta para convertir el proyecto en una realidad?

“La apuesta”, en palabras de Quintero, “es clara: convertir la tecnología y la participación ciudadana en herramientas clave para recuperar el espacio público y mejorar la circulación en la capital”.

Antes de ser sancionado por el alcalde Galán, el proyecto tendrá que ir a un segundo debate en la plenaria del Concejo y recibir una votación favorable entre los demás cabildantes.

En redes, Quintero le declaró la guerra a los mal parqueados en la ciudad e, incluso, compartió un número de teléfono para recibir y dar eco a las denuncias de conductores irresponsables, que entorpecen la movilidad en la ciudad.

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