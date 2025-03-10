Motorizados realizaron atentado contra la cárcel Modelo en Bogotá: un guardián falleció y otros dos resultaron heridos

Sobre las 6:30 de la mañana, de este viernes, 3 de octubre, se registró un atentado contra la cárcel Modelo, en Bogotá.

Según versiones preliminares, cuatro sujetos en moto dispararon en contra de las instalaciones, hiriendo de gravedad a tres funcionarios, que fueron trasladados de emergencia a un hospital cercano.

Minutos después, la Policía Metropolitana confirmó la muerte de uno de los guardianes e informó que agentes se encuentran en el área, que ya fue acordonada, realizando las acciones pertinentes para dar con los autores materiales del hecho.

Además, se ordenó verificar y coordinando un refuerzo de seguridad en los centros asistenciales a los que fueron trasladados: la Clínica Colombia y el Clínica de Occidente.

Funcionarios de la Seccional de Investigación (Sijín) se encuentran recabando material probatorio para esclarecer los hechos y avanzar en la investigación.

Noticia en desarrollo...