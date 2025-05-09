Con pastel e invitados en uniforme: así se vivió la boda Lgbt+ al interior de una cárcel en el Quindío

La promesa de amor entre una persona privada de la libertad y su pareja hizo que la Cárcel de Armenia celebrara su primera boda Lgbt+, entrado septiembre del 2025.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dio a conocer la noticia y celebró que el amor trascendiera los barrotes, con todas sus letras:

“Desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia celebramos el amor, la dignidad y la igualdad. En el Establecimiento Penitenciario de Armenia se realizó, por primera vez, una boda de la comunidad LGBTIQ+, con la unión entre una persona privada de la libertad y su pareja”.

¿Qué se sabe sobre los recién casados?

La boda, en la que una mujer trans y su pareja juraron estar juntos en las buenas y en las malas, se celebró en la cancha de fútbol del penal y contó con la asistencia de guardianes del Inpec, amigos y trabajadores del penal.

“Este acontecimiento representa un hito en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el Sistema Penitenciario”, precisó el Inpec.

Y es que, si bien existe una medida privativa de la libertad en su contra, los reclusos no pierden sus derechos en la cárcel.

Otra boda se celebró entre personas privadas de la libertad, en Tuluá:

La boda en la cárcel de Armenia es un paso gigantesco en materia de derechos paras las personas Lgbt+ que pasan sus días cumpliendo una condena. Sin embargo, existe un precedente en la Penitenciaría de Media Seguridad de Tuluá.

En octubre del 2024 celebraron un evento similar, en el que dos personas se dieron el sí, no en el altar de una iglesia, sino entre rejas, guardias y personas en proceso de resocialización.

Sin duda, no es un ambiente convencional, pero la idea de contraer matrimonio en medio de la adversidad es una muestra de esperanza y amor, que podría motivar a otros reclusos a enderezar su camino.