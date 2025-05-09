CANAL RCN
Colombia

Mujer atacó a cuchillo a su expareja en San Gil, intentó salvarlo, pero no lo logró

La mujer alcanzó a llevar a la víctima a un centro asistencial, pero el hombre no resistió las heridas.

Mujer acuchilló a su pareja
Foto: Fiscalía

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
08:09 a. m.
En el municipio de San Gil, Santander, ocurrió una tragedia la noche del 30 de agosto.

Un hombre perdió la vida tras ser atacado con un cuchillo por su ex compañera sentimental, quien posteriormente intentó llevarlo a un hospital para salvarle la vida, pero ya era demasiado tarde.

Mujer acuchilló a su expareja y luego intentó salvarle la vida

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, los hechos se registraron en una vivienda ubicada cerca de la avenida Ragonesi.

Allí, Norkis Marilyn López Torrealba habría atacado con arma cortopunzante a su expareja en medio de una confrontación.

Una vez cometida la agresión, la mujer trasladó a la víctima hasta un centro hospitalario con el fin de que recibiera atención médica inmediata.

Sin embargo, pese al esfuerzo del personal de salud, el hombre murió debido a la profundidad de las heridas ocasionadas durante el ataque.

¿Qué pasó con la mujer?

Mientras los médicos intentaban salvarle la vida, la mujer abandonó el lugar. No obstante, poco después fue localizada y capturada por unidades de la Policía Nacional, que la dejaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. Y, aunque no aceptó los cargos, el material probatorio llevó a imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

