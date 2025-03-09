CANAL RCN
Colombia

Revelan USB con pruebas clave del atentado contra Miguel Uribe: fotos, dinero y audios explosivos

El dispositivo analizado por la Fiscalía contenía más de 130.000 imágenes, 4.500 videos y registros de transferencias financieras.

Informe USB Miguel Uribe
Foto: Informe Fiscalía

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
12:25 p. m.
El atentado que acabó con la vida del senador Miguel Uribe sigue destapando piezas claves dentro de la investigación.

Tras su fallecimiento, la Fiscalía concentra sus esfuerzos en desentrañar la estructura que ejecutó el crimen en Fontibón, Bogotá.

Una de las evidencias más contundentes salió a la luz en los últimos días: una memoria USB incautada y sometida a análisis forense, cuyo contenido resulta revelador para la investigación.

Revelan USB con pruebas clave del atentado contra Miguel Uribe

La memoria, con capacidad de 128 GB, contenía información extraída de un celular Motorola moto g32. El análisis detallado permitió recuperar más de 130.000 fotografías y 4.500 videos, además de miles de documentos y registros de conversaciones.

Entre los archivos más llamativos aparecen fotografías de armas de fuego, cargadores, municiones, drogas y fajos de dinero, además de imágenes en las que figuran personas vinculadas a las estructuras investigadas.

También se hallaron capturas de pantalla y grabaciones de contextos que apuntan a la coordinación de actividades delictivas.

Asimismo, os videos muestran escenas de manipulación de armas y drogas, reuniones y material gráfico que, según el informe, podrían ser prueba de las operaciones previas al atentado.

Todo el atentado de Miguel Uribe fue planeado por Whatsapp

A ello se suman audios y chats que resultan especialmente comprometedores. En esas conversaciones, los implicados mencionan movimientos logísticos antes del ataque en Fontibón, al tiempo que se refieren a la participación del menor de edad ya conocido.

Otro hallazgo clave fueron los registros financieros. En la memoria aparecieron comprobantes de transacciones realizadas mediante la aplicación Nequi, con operaciones a nombre de Natalia Nayibe Yara Camayo.

Para la Fiscalía, estas transferencias pueden explicar el financiamiento del atentado y revelar quiénes aportaron recursos para la ejecución del crimen.

El documento también detalla que entre los archivos se encontraron comunicaciones en las que se menciona a alias “Chipi”, un nombre que, según las indagaciones previas, tendría un rol determinante dentro de la planeación del ataque.

No solo contenía material del atentado contra Miguel Uribe

En las conclusiones del informe pericial, los investigadores advierten que la memoria USB no solo vincula directamente a los sospechosos con el atentado contra Miguel Uribe, sino que también destapa una red criminal más amplia con capacidad de mover dinero, armas, personas y hasta menores de edad en torno a estas actividades.

La Fiscalía aseguró que este material se convertirá en una prueba fundamental dentro del juicio, pues constituye un mapa digital del entramado criminal que estuvo detrás del ataque que enlutó a todo un país.

