CANAL RCN
Colombia

Delincuente delató caleta improvisada de microtráfico en Bogotá: esto era todo lo que tenían

La Policía sorprendió a cinco hombres y una mujer dentro de una construcción improvisada en Caracolí.

Expendedores de droga Ciudad Bolívar
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
07:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, en medio de un operativo en la localidad de Ciudad Bolívar, se capturaron a seis personas señaladas de integran una red dedicada al expendio de sustancias ilícitas.

VIDEO | Brasilero que recorre América en bicicleta fue atracado a mano armada entre Maicao y Riohacha
RELACIONADO

VIDEO | Brasilero que recorre América en bicicleta fue atracado a mano armada entre Maicao y Riohacha

El procedimiento se desarrolló en el sector de Caracolí, luego de una persecución iniciada por la actitud sospechosa de un hombre que intentó escapar de los uniformados.

Delincuente delató caleta improvisada de microtráfico en Bogotá

Los hechos comenzaron cuando los policías que realizaban labores de vigilancia en Caracolí observaron a un individuo con comportamientos inusuales.

Al notar la presencia de los uniformados, el hombre emprendió la huida, lo que hizo que las autoridades reaccionaran de inmediato. La persecución se extendió hasta una construcción improvisada donde el sospechoso intentó esconderse.

¿Qué fue todo lo que encontraron en la caleta?

Al ingresar al lugar, los agentes se encontraron con cinco hombres y una mujer en el interior del sitio.

Allí descubrieron una serie de elementos relacionados con actividades ilícitas. Entre lo incautado, se contabilizaron más de 2.200 gramos de estupefacientes, entre los que se encontraban marihuana, bazuco, clorhidrato de cocaína, base de coca y tusi.

¿Qué pasó finalmente con el pasajero que amenazó a varias personas en vuelo Bucaramanga - Bogotá?
RELACIONADO

¿Qué pasó finalmente con el pasajero que amenazó a varias personas en vuelo Bucaramanga - Bogotá?

Junto con las drogas, fueron decomisados 19 cartuchos de diferente calibre, dos proveedores de armas, siete dispositivos móviles, una gramera y dinero en efectivo, que según las primeras indagaciones, sería producto de las transacciones ilegales de venta y distribución de drogas en distintos puntos de la localidad.

La investigación estableció que estas sustancias estaban destinadas a ser distribuidas en diferentes sectores de Ciudad Bolívar.

Capturan a seis personas con droga en Ciudad Bolívar, Bogotá

Las verificaciones judiciales también arrojaron que los capturados ya contaban con antecedentes por diversos delitos.

Entre ellos, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado, fuga de presos y uso de documento falso.

Revelan USB con pruebas clave del atentado contra Miguel Uribe: fotos, dinero y audios explosivos
RELACIONADO

Revelan USB con pruebas clave del atentado contra Miguel Uribe: fotos, dinero y audios explosivos

Tras su detención, un juez de la República determinó medida de aseguramiento en centro carcelario para los seis implicados, quienes ahora deberán enfrentar procesos judiciales por los delitos relacionados con las actividades ilícitas que desarrollaban.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Transmilenio

VIDEO | Momento en el que encapuchado lanzó una bomba contra Transmilenio cerca a la Nacional

SITP

Protesta de conductores del Sitp afecta la movilidad en el sur de Bogotá este viernes

Emisión Noticias RCN

Noticias RCN EN VIVO hoy 5 de septiembre de 2025: 🔴 Colombia rumbo al Mundial del 2026🔴

Otras Noticias

Dólar

Drástico cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 5 de septiembre de 2025: así se está cotizando

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 5 de septiembre de 2025.

Mario Yepes

Esta fue la reacción de Mario Yepes durante la eliminación de Caterin Escobar en MasterChef

La jornada estuvo cargada de emociones tras la eliminación de la reconocida actriz.

James Rodríguez

El nuevo récord que alcanzó James Rodríguez con la selección Colombia: sigue haciendo historia

Estados Unidos

Cientos de surcoreanos detenidos en redada migratoria en EE. UU.

Superintendencia de Salud

Supersalud fortalece control sobre gestores farmacéuticos para garantizar entrega de medicamentos