Delincuente delató caleta improvisada de microtráfico en Bogotá: esto era todo lo que tenían

En las últimas horas, en medio de un operativo en la localidad de Ciudad Bolívar, se capturaron a seis personas señaladas de integran una red dedicada al expendio de sustancias ilícitas.

El procedimiento se desarrolló en el sector de Caracolí, luego de una persecución iniciada por la actitud sospechosa de un hombre que intentó escapar de los uniformados.

Delincuente delató caleta improvisada de microtráfico en Bogotá

Los hechos comenzaron cuando los policías que realizaban labores de vigilancia en Caracolí observaron a un individuo con comportamientos inusuales.

Al notar la presencia de los uniformados, el hombre emprendió la huida, lo que hizo que las autoridades reaccionaran de inmediato. La persecución se extendió hasta una construcción improvisada donde el sospechoso intentó esconderse.

¿Qué fue todo lo que encontraron en la caleta?

Al ingresar al lugar, los agentes se encontraron con cinco hombres y una mujer en el interior del sitio.

Allí descubrieron una serie de elementos relacionados con actividades ilícitas. Entre lo incautado, se contabilizaron más de 2.200 gramos de estupefacientes, entre los que se encontraban marihuana, bazuco, clorhidrato de cocaína, base de coca y tusi.

Junto con las drogas, fueron decomisados 19 cartuchos de diferente calibre, dos proveedores de armas, siete dispositivos móviles, una gramera y dinero en efectivo, que según las primeras indagaciones, sería producto de las transacciones ilegales de venta y distribución de drogas en distintos puntos de la localidad.

La investigación estableció que estas sustancias estaban destinadas a ser distribuidas en diferentes sectores de Ciudad Bolívar.

Capturan a seis personas con droga en Ciudad Bolívar, Bogotá

Las verificaciones judiciales también arrojaron que los capturados ya contaban con antecedentes por diversos delitos.

Entre ellos, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado, fuga de presos y uso de documento falso.

Tras su detención, un juez de la República determinó medida de aseguramiento en centro carcelario para los seis implicados, quienes ahora deberán enfrentar procesos judiciales por los delitos relacionados con las actividades ilícitas que desarrollaban.