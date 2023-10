En video: alerta en Tunja por mujer habitante de calle que ataca con puñal a personas

Una situación alarmante no deja de presentarse en Tunja, en el departamento de Boyacá, donde una mujer habitante de calle realiza frecuentes ataques con puñal a cualquier transeúnte sin razón alguna y a pesar que las autoridades la han capturado en diferentes oportunidades, la justicia la deja libre y vuelve a cometer estos delitos.

La mujer, cuyo nombre es Ángela Yomara Pérez Araque, pero es conocida como ‘Xiomara’ se convirtió en el terror de habitantes de Tunja.

Le puede interesar: Procuraduría suspendió a alcalde de Neiva por presunta participación en política

Ataques de mujer en Tunja

En la última oportunidad, el pasado 6 de octubre, un hombre que caminaba tranquilamente por el centro histórico de Tunja fue atacado en su rostro con un cuchillo, herida que tuvo que ser atendida en un centro médico.

“No la reconocí, de un momento a otro sentí el impacto en la cara, no me pidió dinero ni me amenazó. Me dio una puñalada a la altura del ojo. Afortunadamente, logré voltear la cara y me agredió en la sien. Hasta que esa persona no le quite la vida a alguien, las autoridades no van a hacer nada”, dijo la víctima al medio local 7N Noticias.

#Tunja / En video quedó registrado el momento que alias “Xiomara” agredió con un objeto cortopunzante a un hombre el viernes 6 de octubre.



La persona transitaba por el sector conocido como “El Ajedrez” y tras el ataque resultó con lesiones en su rostro. pic.twitter.com/iEHd0l4ryA — 7N Noticias (@7NNoticias) October 14, 2023

Vea también: Defensa del presidente Petro pidió a la Comisión de Acusaciones unificar los procesos en su contra

‘Xiomara’ camina por las calles de Tunja con una apariencia de habitante de calle, con una cobija encima y justo cuando menos se lo esperan los transeúntes, la mujer se abalanza sobre ellos y los ataca con cuchillo.

Según la información, tan solo cinco días antes ya había atacado a otro hombre en su rostro y la policía lo capturó, pero rápidamente la dejaron en libertad. “10 veces la he judicializado y la Fiscalía la suelta”, respondió un uniformado.

Ante los constantes ataques que se han registrado en Tunja por parte de esta mujer, la cual se ha convertido en el terror de los hombres en el departamento de Boyacá, desde la Secretaría de Salud aseguraron para El Tiempo que ‘Xiomara’ ha estado hospitalizada en centros de salud mental en Bogotá y Bucaramanga, pero al salir deja de tomar medicinas: “Pierde otra vez la adherencia al tratamiento y es cuando nos empieza realizar estos ataques continuamente”.