"¿Dónde está ahora la vida de mi esposo?": mujer colombiana pide que dejen entrar a su esposo libanés

Las tensiones en Medio Oriente siguen en aumento tras los ataques que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han estado llevando a cabo sobre el sur del Líbano con el propósito de eliminar a los combatientes de Hezbolá. En medio de la situación, una mujer colombiana pide al Gobierno que permitan la entrada al país de su esposo libanés, deportado de Colombia en 2023.

“¿Dónde quedaron mis derechos?, ¿dónde quedó el derecho a la familia?, ¿dónde quedó la vida mi bebé?, ¿dónde ahora está la vida de mi esposo?”, cuestiona Loraine Logreira.

Mujer colombiana pide que permitan entrar a su esposo libanés por las tensiones en Medio Oriente

En 2023 Loraine se casó con Bilal Alghanduor, un ciudadano libanés que fue deportado del Colombia por temas de documentación.

La mujer, quien perdió a su bebé en gestación el año pasado cuando le anunciaron la deportación de su marido, pide la anulación del acto administrativo y que den la autorización a su regreso antes que sea tarde.

“Si a mí Migración no me da la anulación no sé qué voy a hacer, si Cancillería no lo mete en uno de sus vuelos no sé qué voy a hacer”, asegura Loraine.

RELACIONADO Aterrizó el vuelo humanitario con 117 colombianos que estaban en el Líbano

El vuelo al que se refiere la mujer samaria es el que el gobierno colombiano había programado para repatriar a más de 110 connacionales que habían pedido salir de ese país debido a la situación bélica.

A través de un mensaje de WhatsApp Migración Magdalena explicó que el extranjero por ser de una nacionalidad restringida ingresó al país con una visa de turista y al exceder el tiempo de permanencia se ordenó su deportación.

Gobierno colombiano dice que habrá segundo vuelo humanitario desde el Líbano

El pasado 2 de octubre la Cancillería de Colombia confirmó su intención de realizar un segundo vuelo humanitario para traer a más ciudadanos colombianos que han pedido la salida de Líbano en medio de los fuertes bombardeos que Israel está haciendo sobre el sur de esa nación.

RELACIONADO Cancillería confirmó segundo vuelo humanitario para traer colombianos de Líbano

"La meta es poder hacer un segundo vuelo porque se nos quedaron cerca de 150 personas más que quieren salir de Beirut", aseguró el ministro Luis Gilberto Murillo.

El pasado 3 de octubre aterrizó el primer vuelo, tripulado por la Fuerza Aérea de Colombia (FAC), y en el que volvieron 117 connacionales desde el Medio Oriente.