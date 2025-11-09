Mujer de 25 años pide ayuda para acceder a la eutanasia por su grave enfermedad

Dayan Melisa Gaona Duarte fue diagnosticada con endometriosis severa y crónica, a través de redes sociales, cuenta su historia y comparte cómo ha sido su difícil proceso.

¿De qué se trata el caso de Melisa Gaona Duarte?

En los últimos días una joven de 25 años solicitó a la junta médica del centro asistencial (donde recibe tratamiento) que evaluara la posibilidad de acceder a la eutanasia. Esto luego de que los especialistas le expresaran que no existen procedimientos que puedan aliviar su dolor de manera efectiva.

Melisa aseguró que tiene dolor abdominal, náuseas, vómito, molestia al alimentarse y al orinar, entre muchas más.

Estoy aquí porque el dolor está invadiendo cada aspecto y quiero que se me respete mi voluntad y mi derecho a decidir sobre mi cuerpo

La joven aseguró que agotó todas las alternativas médicas para su tratamiento, por ende, decidió compartirlo en redes sociales, captando la atención de varios especialistas internacionales.

¿Cuáles han sido los tratamientos que ha recibido Melisa Gaona?

Doctores especialistas en endometriosis, me dijeron que, lamentablemente, ya no se podía hacer nada en mi caso más que una cirugía abrasiva, la cual no me iba a quitar el dolor y tampoco era como eficaz para erradicar la enfermedad al cien por ciento.

Por el momento, Gaona lleva siete cirugías y ha recibido varias hospitalizaciones, fisioterapias, terapias psicológicas, tratamientos de medicina alternativas y fármacos potentes; aunque ninguno de estos ha logrado aliviar su dolor.

¿Hay tratamientos para Melisa Gaona?

Durante una entrevista en el programa 'Mujeres sin filtro' del Canal RCN, Melisa compartió su testamento.

Reveló que expertos de salud no entienden la gravedad de su dolor, ya que le cuesta mucho realizar las diferentes actividades de la vida cotidiana.

Esta enfermedad es tan terrible que la gente o los doctores no entienden la gravedad que las mujeres tenemos. No todos entienden que es tan fuerte, que ahorita, no puedo caminar, expresó Melissa en Mujeres sin filtro.

Al principio, la familia se oponía a la decisión de Melisa; sin embargo, al comprender la magnitud de su dolor, cambiaron su postura.

Poco después, recibieron la llamada de un instituto en México especializado en endometriosis, donde les ofrecieron alternativas que podrían mejorar la calidad de vida de su hija.