¿Cuál es la enfermedad que genera la pérdida del cabello en los hombres de 20 años?

Una constante entre los hombres es la pérdida de cabello que empieza a llegar con el paso de los años, pues estos cambios han estado asociados con factores genéticos que, por herencia, este grupo empieza experimentar a partir de los veinte años.

Calvicie en hombres a temprana edad

La calvicie de patrón masculino, conocido como alopecia androgenética, es el tipo más común de la pérdida de cabello y generalmente comienza a los 20 y 25 años. Según Mayo Clinic, es causada por una serie de factores genéticos y hormonales en la parte frontal y laterales del cuero cabelludo.

Son cientos de casos los que se han identificado de esta condición por lo que, hasta ahora, no existe una cura para la calvicie de patrón masculino. Según la BBC, en el Reino Unido solo existen dos medicamentos autorizados para tratar la calvicie, tales como: finasterida y minoxidil. Así mismo, existen otras opciones por vía oral que incluyen la espironolactona y la dutasterida oral.

RELACIONADO Supersalud fortalece control sobre gestores farmacéuticos para garantizar entrega de medicamentos

Tratamientos para la calvicie

Según los especialistas, el tipo más común de la pérdida de cabello afecta la parte superior de la cabeza. Por esto, los trasplantes de cabello o las cirugías de restauración capilar son unas de las opciones más apetecidas por los hombres que padecen de esta condición.

En el trasplante de cabello, los dermatólogos extraen el cabello de la parte de la cabeza que aún posee pelo y lo trasplantan a las zonas en donde se carece de este. Es así como cada parche de pelo posee de uno a varios microinjertos.

Aunque el procedimiento no requiere de hospitalización, es considerado como doloroso por lo que se pueden generar riesgos de sangrado, moretones, hinchazón e infección.

Para obtener resultados se necesita más de una intervención para observar los resultados esperados. Pese a los resultados positivos del tratamiento, la pérdida de cabello hereditario continuará avanzando a pesar de la cirugía.