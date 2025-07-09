Aumentan consultas por enfermedades respiratorias en niños: ¿qué síntomas atender por teleconsulta?

Sin embargo, expertos señalan que no todos los casos requieren acudir a urgencias, pues muchas de estas enfermedades pueden manejarse desde casa con la orientación de una teleconsulta pediátrica. Conozca cuáles son los síntomas que se pueden resolver por videollamada y las señales de alarma que requieren atención inmediata.

Bogotá enfrenta pico de enfermedades respiratorias en niños

La Secretaría Distrital de Salud reportó que Bogotá atraviesa uno de los picos más altos de infecciones respiratorias agudas (IRA) en lo que va del año. En menores de dos años, estas patologías ya representan la principal causa de hospitalización. En este contexto, las entidades de salud insisten en la importancia de identificar tempranamente los síntomas y diferenciar entre los casos leves y los graves.

Teleconsulta pediátrica: una alternativa segura para casos leves

De acuerdo con la Sociedad Pediátrica de Los Andes (SPLA), cerca del 60 % de las teleconsultas pediátricas en temporada de lluvias corresponden a síntomas como congestión nasal, tos, fiebre baja y malestar general. Estos casos, que suelen ser leves o moderados, pueden manejarse desde casa siempre con la supervisión de un pediatra por videollamada.

Durante la teleconsulta, el especialista evalúa en tiempo real al paciente y orienta al padre en la exploración básica, lo que permite establecer un diagnóstico y un plan de manejo sin necesidad de acudir a urgencias.

Síntomas que se pueden tratar en casa con teleconsulta

Los pediatras explican que muchas infecciones respiratorias inician como un resfriado común y pueden controlarse en el hogar cuando los niños presentan:

Congestión nasal persistente.

Tos leve o moderada.

Fiebre entre 37.8 °C y 39 °C.

Malestar general sin dificultad respiratoria.

En estos escenarios, el pediatra recomienda medidas como mantener una buena hidratación, garantizar ventilación en casa, evitar el contacto con personas enfermas y seguir los esquemas de vacunación. Además, en bebés, se insiste en continuar la lactancia materna, clave para fortalecer el sistema inmune.

Signos de alarma que requieren atención inmediata

Aunque la teleconsulta es efectiva en muchos casos, hay síntomas que no deben esperar y que exigen atención presencial de urgencias. Entre ellos se encuentran:

Respiración rápida con hundimiento de costillas.

Silbidos o ruidos extraños al respirar.

Fiebre alta persistente que no cede con medicamentos.

Dificultad para alimentarse o succión deficiente en lactantes.

Coloración azulada en labios y uñas.

En menores de seis meses, bebés prematuros o niños con enfermedades de base, la recomendación es acudir directamente a valoración médica presencial, sin pasar por teleconsulta.