CANAL RCN
Salud y Bienestar

Aumentan consultas por enfermedades respiratorias en niños: ¿qué síntomas atender por teleconsulta?

En Bogotá, las consultas pediátricas por infecciones respiratorias agudas en niños aumentaron un 30% en las últimas semanas, convirtiéndose en una de las principales causas de hospitalización infantil.

¿Por qué el pico respiratorio afecta más a los niños?
Enfermedad respiratoria, referencia - Foto Freepik

Noticias RCN

septiembre 07 de 2025
11:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sin embargo, expertos señalan que no todos los casos requieren acudir a urgencias, pues muchas de estas enfermedades pueden manejarse desde casa con la orientación de una teleconsulta pediátrica. Conozca cuáles son los síntomas que se pueden resolver por videollamada y las señales de alarma que requieren atención inmediata.

Bogotá enfrenta pico de enfermedades respiratorias en niños

La Secretaría Distrital de Salud reportó que Bogotá atraviesa uno de los picos más altos de infecciones respiratorias agudas (IRA) en lo que va del año. En menores de dos años, estas patologías ya representan la principal causa de hospitalización. En este contexto, las entidades de salud insisten en la importancia de identificar tempranamente los síntomas y diferenciar entre los casos leves y los graves.

Teleconsulta pediátrica: una alternativa segura para casos leves

De acuerdo con la Sociedad Pediátrica de Los Andes (SPLA), cerca del 60 % de las teleconsultas pediátricas en temporada de lluvias corresponden a síntomas como congestión nasal, tos, fiebre baja y malestar general. Estos casos, que suelen ser leves o moderados, pueden manejarse desde casa siempre con la supervisión de un pediatra por videollamada.

Durante la teleconsulta, el especialista evalúa en tiempo real al paciente y orienta al padre en la exploración básica, lo que permite establecer un diagnóstico y un plan de manejo sin necesidad de acudir a urgencias.

Síntomas que se pueden tratar en casa con teleconsulta

Los pediatras explican que muchas infecciones respiratorias inician como un resfriado común y pueden controlarse en el hogar cuando los niños presentan:

  • Congestión nasal persistente.
  • Tos leve o moderada.
  • Fiebre entre 37.8 °C y 39 °C.
  • Malestar general sin dificultad respiratoria.

En estos escenarios, el pediatra recomienda medidas como mantener una buena hidratación, garantizar ventilación en casa, evitar el contacto con personas enfermas y seguir los esquemas de vacunación. Además, en bebés, se insiste en continuar la lactancia materna, clave para fortalecer el sistema inmune.

Signos de alarma que requieren atención inmediata

Aunque la teleconsulta es efectiva en muchos casos, hay síntomas que no deben esperar y que exigen atención presencial de urgencias. Entre ellos se encuentran:

  • Respiración rápida con hundimiento de costillas.
  • Silbidos o ruidos extraños al respirar.
  • Fiebre alta persistente que no cede con medicamentos.
  • Dificultad para alimentarse o succión deficiente en lactantes.
  • Coloración azulada en labios y uñas.

En menores de seis meses, bebés prematuros o niños con enfermedades de base, la recomendación es acudir directamente a valoración médica presencial, sin pasar por teleconsulta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Organización Mundial de la Salud

Halitosis: causas, consecuencias y cómo eliminar el mal aliento definitivamente

Alimentos

Científicos revelan la cantidad adecuada de sal para el cuerpo humano

Enfermedades

¿Sabía que siete de cada diez mujeres sufren problemas sexuales por cambios hormonales?

Otras Noticias

Ejército Nacional

Capturan en Caquetá a ‘El Enano’, cabecilla de finanzas del GAO-r Rodrigo Cadete

Alias el Enano había asumido el control de las finanzas tras la detención de alias Raúl, por designación de alias Urías Perdomo, máximo cabecilla de la estructura.

Miss Universe Colombia

Representante de Amazonas renunció a Miss Universe Colombia: estas fueron las razones

La señorita Amazonas sorprendió al renunciar a Miss Universe Colombia El Reality. Conozca cuáles fueron sus razones y lo que dijo sobre su futuro en los reinados.

Selección Colombia

Venezuela vs. Colombia, fecha 18 de Eliminatorias: fecha, hora y TV

Dólar

El dólar sigue cayendo en Colombia y se acerca a mínimos del 2025: así se cotiza este 8 de septiembre

Estados Unidos

Él es el hombre que acabó con la vida de un niño que jugaba "tin tin corre corre"