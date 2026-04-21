Mujer embarazada que sobrevivió a ataque sicarial en La Guajira rompió el silencio: "No tengo enemigos"

Catherine Paola Torres Barros, una psicóloga de 27 años, fue víctima de un intento de homicidio en Uribia, La Guajira, el pasado 22 de marzo. La mujer fue atacada a tiros en un caso que generó conmoción en todo el país debido a su condición de madre gestante.

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A pesar de la gravedad del caso, la mujer logró sobrevivir y pudo dar a luz a su hija por medio de un proceso de cesárea de emergencia. Ahora, casi un mes después del hecho que casi le cuesta la vida, reapareció en público y rompió el silencio.

En diálogo con La FM, la víctima asegura no tener amenazas previas ni enemigos identificados, lo que aumenta la incertidumbre en torno a los móviles del ataque. “No entiendo quién me quiere ver muerta”, afirmó esta mujer, quien actualmente se encuentra fuera de peligro junto a su bebé.

Investigación del atentado y búsqueda de los responsables

Las autoridades confirmaron que el ataque fue perpetrado por un sicario que se movilizaba en motocicleta. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el agresor, vestido con chaqueta clara y casco negro, se acerca a la vivienda, dispara y posteriormente huye del lugar.

El coronel Salomón Bello, comandante del Departamento de Policía de La Guajira, indicó que una de las hipótesis apunta a un posible móvil pasional, aunque no se descarta la participación de terceros.

Polémica por video íntimo y uso de inteligencia artificial

Este caso tomó mayor relevancia tras la difusión de un video íntimo que fue publicado en la cuenta de Instagram del alcalde de Manaure, Jhon Pimienta Jusayú. El material fue eliminado posteriormente y el mandatario aseguró que su cuenta fue hackeada.

Catherine Torres negó cualquier vínculo con el alcalde y afirmó que el contenido fue creado con inteligencia artificial. “Ese video lo crearon con IA porque realmente tampoco soy yo”.

El alcalde, por su parte, emitió un comunicado en el que pidió disculpas a la víctima y manifestó su solidaridad, asegurando que colaborará con las investigaciones. Sin embargo, la afectada señaló que corresponde a las autoridades verificar la veracidad del supuesto hackeo y esclarecer cómo se difundió el video.