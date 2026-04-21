CANAL RCN
Colombia

Mujer embarazada que sobrevivió a ataque sicarial en La Guajira rompió el silencio: "No tengo enemigos"

Catherine Torres sobrevivió a un atentado a bala en Uribia y dio a luz por cesárea de emergencia; ahora enfrenta la difusión de un video falso atribuido a IA.

Catherine mujer embarazada ataque sicarial en La Guajira
FOTO: Captura de pantalla

Noticias RCN

abril 21 de 2026
07:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Catherine Paola Torres Barros, una psicóloga de 27 años, fue víctima de un intento de homicidio en Uribia, La Guajira, el pasado 22 de marzo. La mujer fue atacada a tiros en un caso que generó conmoción en todo el país debido a su condición de madre gestante.

Aterrador video de cómo sicario atacó a tiros psicóloga con 8 meses de embarazo en La Guajira
RELACIONADO

Aterrador video de cómo sicario atacó a tiros psicóloga con 8 meses de embarazo en La Guajira

A pesar de la gravedad del caso, la mujer logró sobrevivir y pudo dar a luz a su hija por medio de un proceso de cesárea de emergencia. Ahora, casi un mes después del hecho que casi le cuesta la vida, reapareció en público y rompió el silencio.

En diálogo con La FM, la víctima asegura no tener amenazas previas ni enemigos identificados, lo que aumenta la incertidumbre en torno a los móviles del ataque. No entiendo quién me quiere ver muerta”, afirmó esta mujer, quien actualmente se encuentra fuera de peligro junto a su bebé.

Investigación del atentado y búsqueda de los responsables

Las autoridades confirmaron que el ataque fue perpetrado por un sicario que se movilizaba en motocicleta. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el agresor, vestido con chaqueta clara y casco negro, se acerca a la vivienda, dispara y posteriormente huye del lugar.

El coronel Salomón Bello, comandante del Departamento de Policía de La Guajira, indicó que una de las hipótesis apunta a un posible móvil pasional, aunque no se descarta la participación de terceros.

Polémica por video íntimo y uso de inteligencia artificial

Este caso tomó mayor relevancia tras la difusión de un video íntimo que fue publicado en la cuenta de Instagram del alcalde de Manaure, Jhon Pimienta Jusayú. El material fue eliminado posteriormente y el mandatario aseguró que su cuenta fue hackeada.

Alcalde de Manaure, La Guajira, dijo que fue "hackeado" tras publicar video íntimo de mujer embarazada
RELACIONADO

Alcalde de Manaure, La Guajira, dijo que fue "hackeado" tras publicar video íntimo de mujer embarazada

Catherine Torres negó cualquier vínculo con el alcalde y afirmó que el contenido fue creado con inteligencia artificial. “Ese video lo crearon con IA porque realmente tampoco soy yo”.

El alcalde, por su parte, emitió un comunicado en el que pidió disculpas a la víctima y manifestó su solidaridad, asegurando que colaborará con las investigaciones. Sin embargo, la afectada señaló que corresponde a las autoridades verificar la veracidad del supuesto hackeo y esclarecer cómo se difundió el video.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bucaramanga

Capturan al agresor de Kira, la perrita golpeada y enterrada en Bucaramanga

Iván Cepeda

Debate de control político en el Congreso: la respuesta a las condiciones de Iván Cepeda

Amazonas

El plan de las ONG para salvar la Amazonía que llega a la FILBo

Otras Noticias

Estados Unidos

Florida ejecuta a Chadwick Willacy tras 35 años en el corredor de la muerte

La ejecución de Willacy reaviva el debate sobre la vigencia y la aplicación desigual de la pena de muerte.

Asobancaria

Asobancaria alerta sobre un presunto “cartel de la insolvencia” en Colombia

Según sus investigaciones, más del 50% de las declaraciones de insolvencia en algunos bancos presentan indicios de fraude.

Conciertos

Los Tigres del Norte en Bogotá: fecha, boletas y detalles del concierto en El Campín

FIFA

FIFA abre nueva venta de boletas para el Mundial 2026: así puede comprar

Corte Constitucional

Corte ratifica que en estos tres escenarios las EPS deberán prestar el servicio de cuidador