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Aterrador video de cómo sicario atacó a tiros psicóloga con 8 meses de embarazo en La Guajira

La víctima tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia y lucha por su vida en una UCI. La bebé está estable.

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
07:51 p. m.
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Un violento ataque contra una mujer embarazada en el municipio de Uribia, departamento de La Guajira, ha generado indignación, tras conocerse las imágenes del momento exacto del atroz hecho que quedó registrado en video.

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Katherine Paola Torres Barros, psicóloga, de 27 años, fue víctima de un atentado cuando descansaba en la terraza de su vivienda acompañada de su madre.

La mujer, que se encontraba en su octavo mes de gestación, fue atacada por un sicario que se desplazaba en motocicleta y le disparó por la espalda en repetidas oportunidades.

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La bebé nació y su madre lucha por su vida en una UCI

Las imágenes del ataque han circulado en redes sociales ha generado una ola de rechazo ante la violencia perpetrada contra la mujer embarazada.

A pesar de la gravedad del ataque, la bebé logró sobrevivir tras una cesárea de emergencia y actualmente se encuentra en condiciones estables de salud en una incubadora.

La menor está siendo atendida por personal médico especializado que monitorea su evolución.

Por su parte, Katherine Paola Torres Barros permanece hospitalizada en estado crítico en una unidad de cuidados intensivos de un hospital en el municipio de Maicao, donde lucha por su vida tras las heridas sufridas durante el atentado.

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Investigan quién estaría detrás del atentado contra embarazada

Organizaciones sociales han señalado que este tipo de hechos representa "medidas de abuso y control sobre el cuerpo de las mujeres sin que esto sea denunciado, investigado y sobre todo prevenido de manera pertinente por las autoridades", según denunció Norma Vera, defensora de derechos humanos y víctimas.

Las autoridades locales y departamentales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables del ataque y establecer las posibles causas que motivaron este acto criminal.

Hasta el momento, no se han emitido pronunciamientos sobre avances en la investigación.

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