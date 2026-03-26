Alcalde de Manaure, La Guajira, dijo que fue "hackeado" tras publicar video íntimo de mujer embarazada

Hay controversia en el municipio de Manaure, La Guajira, luego de que el perfil oficial del alcalde Jhon Pimienta Jusayú publicara un video íntimo de una mujer identificada como Catherine Paola Torres Barros, una psicóloga de 29 años con 8 meses de embarazo que fue víctima de un ataque a tiros en Uribia el pasado 21 de marzo.

RELACIONADO Aterrador video de cómo sicario atacó a tiros psicóloga con 8 meses de embarazo en La Guajira

Mientras Torres Barros lucha por su vida y su bebé está en una incubadora, el contenido íntimo se viralizó rápidamente, pues permaneció publicado durante varias horas en las cuentas del mandatario local.

Versión oficial: presunto acceso no autorizado a las cuentas

Tras la difusión del material, la administración municipal emitió un comunicado en el que se sostiene que las cuentas personales del alcalde, tanto en Facebook como en Instagram, habrían sido vulneradas. Según esta versión, terceros habrían accedido sin autorización y publicado contenido “inapropiado y obsceno” que no corresponde a su autoría.

El pronunciamiento también indica que ya se iniciaron acciones para recuperar el control de los perfiles y que se presentarán las denuncias respectivas ante las autoridades competentes. Además, se insiste en que lo ocurrido no refleja los principios ni la conducta del mandatario.

Reacciones institucionales y anuncio de acciones judiciales

La Personería municipal de Uribia se pronunció rechazando lo sucedido y advirtió sobre la gravedad de difundir este tipo de material, al considerar que constituye una forma de violencia y revictimización. En su declaración, la entidad pidió celeridad en las investigaciones y subrayó la necesidad de garantizar la protección de la dignidad de la víctima.

En paralelo, los familiares de Catherine Paola Torres Barros confirmaron a La FM que presentarán una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Buscan que se investigue la publicación del video y que se logre retirar el contenido que aún circula en redes y plataformas digitales.