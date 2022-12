“Pretendía robarle y la asfixió”: Mujer en Cartagena fue asesinada por su inquilino

Un nuevo caso de intolerancia se registró en Cartagena. Se trata de una mujer que fue asesinada por el hombre al que le dio posada en su casa hace una semana.

La víctima, de 46 años e identificada como Alba Luz de Arco Catalán, murió asfixiada.

Según las autoridades, la comunidad fue quien informó sobre el hecho y gracias al oportuno aviso, el presunto responsable fue capturado.

“La comunidad informa a la Policía rápidamente porque alcanza a escuchar voces de auxilio, y en momentos cuando este sujeto pretendía huir, es cuando la patrulla nuestra lo captura y también logra ubicarle el dinero que pretendía hurtarle a la señora”, señaló el coronel Wilson Parada, comandante de la Policía de Cartagena.

Al parecer, el presunto responsable, identificado como Samir José Urungo Pérez, asesinó a la mujer luego de que esta se opusiera a entregarle un dinero con el que pretendía realizar un viaje.

"Él es un malandro": hija de la víctima

La hija de la víctima, Jennifer Mendoza de Arco, detalló que, aunque ella no vivía con su mamá, sabía que “Samir dormía en la calle, es un malandro, nadie lo quería y mi mamá de buen corazón le dio alojo. Ella estaba sola porque mi padrastro salió a trabajar, cuando me avisaron que habían matado a mi mamá no creí nada, él la estrangula y le encontraron la plata que había robado, mi mamá a todo el mundo ayudaba, nosotros somos dos hermanos que teníamos una madre muy querida, cristiana, amable”.

Además, confesó que su mamá y su padrastro, “estaban planeando irse de viaje, de hecho, estaban juntando dinero, tenían más de $160.000. Samir se dio cuenta y como que iba a robar a mi mamá, cuando ella se opuso, la mató”.

Uno de los vecinos del sector también se refirió a los hechos e indicó que él alcanzó a escuchar los gritos de ayuda de Alba, pero que, en principio, no supo de dónde provenían.

“Yo vivo al lado y escucho los gritos, yo no la salve porque no sabía de donde provenían porque en primer momento pensé que era mi hermana, me armo con machete y salgo, es cuando todo queda en silencio”, señaló.

Vea también: Capturaron a extranjeros que habrían abusado a niñas de 9 y 11 años en Cartagena