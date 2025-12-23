VIDEO | Conductor en presunto estado de embriaguez manejó en contravía en plena vía pública

Noticias RCN conoció este 23 de diciembre un serio incidente de tránsito que se presentó en el túnel de Gualanday, en el departamento del Tolima, luego de que un conductor, al parecer bajo los efectos del alcohol, pusiera en peligro a varios usuarios de la vía al desplazarse en sentido contrario y chocar con una motocicleta.

Conductor imprudente manejó en contravía en plena vía pública

De acuerdo con la información, el hecho involucró una camioneta Ford Escape, modelo 2023, cuyo conductor realizó maniobras indebidas dentro del túnel, una zona considerada de alto riesgo por el flujo constante de vehículos.

La situación generó momentos de tensión entre quienes transitaban por el lugar y encendió las alarmas de las autoridades de tránsito.

La concesionaria APP GICA S.A. rechazó de manera contundente este comportamiento, al calificarlo como una conducta irresponsable que pudo desencadenar consecuencias fatales.

Además, advirtió que el conductor presuntamente se encontraba en estado de alicoramiento al momento del incidente.

Tras el choque con la motocicleta, la Policía de Tránsito del Tolima atendió el caso y, durante la verificación de la documentación, estableció que la licencia de conducción del implicado se encontraba vencida.

Asimismo, el conductor se negó a practicarse la prueba de alcoholemia, lo que derivó en la imposición de tres comparendos por las infracciones cometidas.

VIDEO: conductor manejó en sentido contrario por el túnel de Gualanday

En las imágenes conocidas por este medio se logra ver cómo el vehículo se moviliza por la vía pública en sentido contrario con las luces de parqueo encendidas y a una considerable velocidad.

En otros ángulos de la grabación se muestra cómo los demás conductores, al percatarse de la imprudencia, toman medidas de precaución, bajan la velocidad y buscan cambiar de carril para no colisionar con el vehículo infractor.