Mujer en riesgo de feminicidio reclama que su hija con leucemia dejó de recibir medicamentos y el servicio de transporte de la EPS

En Bogotá, una joven madre debe enfrentarse a los riesgos de una amenaza por feminicidio y la crisis del sistema de salud, que entorpece el tratamiento de su hija Dana Sofía que, con nueve años, tiene un diagnóstico de leucemia.

En diálogo con Noticias RCN hizo un llamado urgente a "que no sigan jugando con la vida de" la pequeña y es que, según comentó, en la EPS “autorizan algo bajo cierto valor y, si no hay dinero para pagarlo, no le pueden hacer el procedimiento”.

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La niña se enfrenta a múltiples padecimientos, que requieren de una atención especial:

Con dolor, ha visto cómo se deteriora la salud de Dana Sofía, que, con múltiples padecimientos, requiere de una atención especial.

Al hacer un repaso por su historial médico, advirtió que “tiene doce diagnósticos, entre ellos escoliosis, sanfilippo —que es una enfermedad genética, huérfana—, leucemia linfoblástica, epilepsia y asma”.

Sin embargo, el acceso a sus medicamentos, al igual que a tratamientos para contrarrestar las enfermedades que la aquejan, es limitado.

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La EPS debe garantizar sus traslados, pero no ha cumplido como debe:

Con temor, por las amenazas que pesan en su contra, y dificultad, por el estado de salud de su pequeña hija, a diario, debe arreglárselas para movilizarse en Bogotá, solicitando autorizaciones y asistiendo a controles y chequeos.

Hace dos meses, fallaron una tutela a su favor, estableciendo que la EPS debía garantizar sus traslados a procedimientos y citas médicas. Sin embargo, en más de una ocasión se han quedado esperando:

“De autorización en autorización me mandan a pasear por toda Bogotá y nunca me entregan absolutamente nada. Con el transporte he perdido varias citas con especialistas, porque nunca llegan a recogernos o me dejan tirada con la niña. Hacen el traslado hacia el hospital, pero no llegan a recogernos”, lamentó, sin recibir una solución verdadera de la EPS.