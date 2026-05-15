Gobierno apenas empezó a entregar plata a campañas presidenciales cuando falta una semana para elecciones

A menos de una semana de que termine oficialmente la campaña presidencial en Colombia, crece la polémica por los millonarios anticipos que varios candidatos le solicitaron al Estado para financiar sus actividades políticas.

Aunque el Consejo Nacional Electoral ya había aprobado hace semanas la entrega de esos recursos, el dinero apenas empezó a ser trasladado recientemente, cuando el tiempo para hacer campaña prácticamente se está agotando.

¿Qué fue lo que pasó con los anticipos?

En Colombia, las campañas presidenciales pueden pedirle al Estado un anticipo de recursos para financiar publicidad, eventos, recorridos y otras actividades electorales.

Ese dinero funciona como una especie de préstamo anticipado que después se descuenta de la llamada reposición de votos, es decir, del dinero que reciben los candidatos según la cantidad de votos que obtengan en las elecciones.

Los aspirantes podían solicitar hasta 10 mil millones de pesos.

Sin embargo, aunque al menos diez campañas hicieron la solicitud, únicamente seis lograron ser autorizadas para recibir los recursos.

El problema, según denunciaron varios candidatos, es que el proceso se demoró demasiado por requisitos legales, trámites y exigencias relacionadas con pólizas y garantías financieras.

¿Por qué los candidatos dicen que hubo trabas?

Algunos aspirantes presidenciales aseguraron que las dificultades para acceder a los anticipos terminaron afectando directamente la competencia electoral.

Mauricio Lizcano afirmó que ni siquiera logró avanzar con las pólizas exigidas para acceder a los recursos.

El gobierno no nos aprobó ningún anticipo, ni siquiera nos aprobó las pólizas, ni La Previsora que es del Estado nos quiso vender la póliza.

Por su parte, Claudia López cuestionó la demora en las reglas sobre financiación pública.

No han definido ni siquiera las reglas de financiación pública de campaña. Estas reglas deberían haber estado asignadas desde el 31 de enero.

Mientras tanto, Santiago Botero explicó que había solicitado anticipos para hacer “endoso de votos”, mecanismo que considera más transparente.

Desgraciadamente aquí no nos han dado.

¿Cuánto dinero terminó entregando el Gobierno?

Solo hasta esta semana el Gobierno Nacional hizo el traslado de recursos al Consejo Nacional Electoral.

En total fueron 66 mil millones de pesos destinados a seis campañas presidenciales autorizadas.

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, aseguró que finalmente lograron coordinar el desembolso junto al Ministerio de Hacienda.

Pudimos resolver con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de los Recursos y estamos en coordinación con cada una de las campañas para poder sacar adelante este proceso.

¿Por qué preocupa que el dinero llegue tan tarde?

La preocupación principal es el tiempo.

A las campañas presidenciales solo les queda una semana para hacer proselitismo político antes de las elecciones del 31 de mayo.

Por eso, expertos advierten que entregar los anticipos cuando la campaña prácticamente está terminando puede generar desigualdad entre candidatos y afectar la competencia electoral.

Alejandra Barrios aseguró que cada día de retraso termina perjudicando a las campañas.

Cada día en que no se le entreguen los anticipos a estas campañas se les está causando un daño gravísimo en la posibilidad de poder hacer campaña electoral.

Ahora, con el dinero ya trasladado al Consejo Nacional Electoral, las campañas autorizadas avanzan en los últimos trámites para recibir los recursos.