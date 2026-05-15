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Supersalud toma medidas por la desaparición de Yulixa Toloza tras practicarse una ‘lipo’

Han pasado cerca de 48 horas desde que Toloza desapareció luego de practicarse un procedimiento estético en un sitio no autorizado en Bogotá.

Yulixa Toloza.
Yulixa Toloza. Créditos: La FM.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 15 de 2026
02:59 p. m.
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Son más las dudas que las certezas alrededor de la desaparición de Yulixa Toloza. La mujer de 52 años ingresó el miércoles 13 de mayo a un establecimiento llamado Beauty Láser para practicarse una ‘lipo’ en Bogotá.

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El local está ubicado en el sector de Venecia y, con base en lo mencionado por las autoridades, no tenía autorización para los procedimientos.

Más de 24 horas sin saber nada de su paradero

Durante la ‘lipo’, Toloza experimentó complicaciones serias de salud y, por medio de las cámaras, se vio el momento en el que dos hombres la sacaron del lugar para llevársela a un paradero desconocido.

Han pasado más de 24 horas y no hay pistas sobre dónde estaría. Tampoco se sabe la ubicación de los trabajadores y dueños del centro estético. Las únicas pistas que se tienen son los últimos mensajes que Toloza les mandó a sus amigas, en los que pidió auxilio por el estado en el que se encontraba.

La Secretaría de Salud tomó cartas en el asunto e inspeccionó el lugar. Identificó que no contaba con autorización ni concepto sanitario favorable.

Por su parte, la Superintendencia de Salud se pronunció este viernes 15 de mayo y requirió a la Secretaría de Salud para que dé a conocer cómo ha sido la vigilancia y control al local.

El sitio no estaba autorizado para estos procedimientos

De igual forma, aprovechó el hecho para hacerle un llamado a las entidades a nivel nacional para que le pongan la lupa a aquellos sitios que ofrecen servicios estéticos, pero no cuentan con autorización ni las condiciones adecuadas.

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“Intensificar acciones de búsqueda activa, verificación, seguimiento, inspección y control sobre establecimientos que no son prestadores habilitados de servicios de salud y que, aun así, ofertan este tipo de procedimientos”, recalcó la entidad.

Las labores, además, contarán con la participación del Ministerio de Salud, secretarías de Salud y la Asociación Nacional de Sociedades Científicas.

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