Importante participante sufrió percance médico en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿qué ocurrió?

Este 15 de mayo de 2026 se llevó a cabo una nueva prueba de 'Beneficio y Castigo en La Casa de los Famosos Colombia.

El equipo de Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Mariana Zapata enfrentó al de Alejandro Estrada, Beba de la Cruz y Tebi Bernal.

En la terraza se ubicó una pista con cuerdas y una piscina de pelotas. Es así como el objetivo fue superar los obstáculos, encontrar letras y armar palabras bajo la modalidad de 'stop'.

Sin embargo, después de que se llevaron a cabo dos rondas, una participante sufrió un percance médico y tuvo que abandonar el reto.

¿Cuál fue la participante que sufrió un percance médico en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Tras pasar por la pista de obstáculos, Beba de la Cruz quedó resentida debido a que afirmó que se le había salido uno de sus hombros.

En consecuencia, al ver que no podía levantar su brazo, el 'jefe' le ordenó que bajara al confesionario para que el equipo médico pudiera revisarla.

Sin embargo, hasta el momento, no se tiene conocimiento de lo que le han expresado los profesionales tras examinarla.

Juanda Caribe también tuvo que abandonar la prueba de 'Beneficio y Castigo' en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Después de que Beba tuvo que bajar al confesionario, Mariana Zapata se sentó en las gradas para que ambos equipos quedaran con el mismo número de jugadores.

Sin embargo, luego de que se disputaron otras dos rondas, Juanda Caribe comenzó a sentirse mareado y, tras la aprobación de Alejandro y Tebi, Mariana regresó al juego para relevarlo.

¿Qué más pasará esta noche en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la gala principal de este 15 de mayo no solo se ratificarán los castigos y beneficios, sino que también cambiará la placa de nominación.

Y es que Beba de la Cruz, que fue la ganadora de la prueba de salvación, tendrá que elegir a un participante para que deje de estar en riesgo de ser eliminado.