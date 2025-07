Mujer fue golpeada, quemada y encerrada por su pareja de 84 años en Bogotá: así relató el horror

La historia de Milena, una mujer de 40 años, ha dejado al descubierto un nuevo caso de violencia de género en Bogotá.

Durante 14 años mantuvo una relación con un hombre que le llevaba 44 años de diferencia. Desde hace nueve años comenzó a vivir un infierno marcado por golpizas, encierros, insultos y amenazas.

El caso se conoció luego de que, tras una brutal agresión, fuera trasladada a un centro de salud, donde médicos dieron aviso a las autoridades. Aunque fue capturado, el hombre ya está libre y sigue rondando por el sector, mientras ella no ha podido volver a casa.

Milena tiene 40 años y durante 14 vivió con un hombre que la maltrató de forma sistemática. Lo conoció cuando ella tenía 26 y él 70, pero lo que comenzó como una relación, con el tiempo se convirtió en una cárcel.

Hoy cuenta su historia tras haber sobrevivido a una de las jornadas más crueles de maltrato físico y psicológico que haya vivido.

El último episodio fue el más fuerte. Sucedió días atrás, cuando su agresor, actualmente de 84 años, la atacó durante siete horas seguidas, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

Según su testimonio, la sacó desnuda de la ducha, la golpeó en el rostro y la agredió con distintos objetos. En medio del ataque, le lanzó agua hirviendo de un termo.

Empezó que yo me estaba bañando, ese tipo entró, me sacó de la ducha, desnuda, de la ducha. Después ya fue y me dio puños en la cara.