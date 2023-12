¡Indignante! Mujer golpeó a conductora de Sitp porque frenó bruscamente: en video

Recientemente, se conoció un caso de intolerancia en Bogotá que ha causado indignación en redes sociales. Tal como se evidencia en un video difundido viralmente, los hechos ocurrieron en un bus del Servicio Integrado de Transporte Público (SITP), cuando una pasajera agredió violentamente a la conductora del vehículo porque realizó se vio obligada a frenar fuertemente.

El incidente se presentó en la localidad de Bosa, sur de la capital. Según las imágenes captadas por la cámara de seguridad del bus, se observa cómo la conductora realiza una frenada brusca pero, por fortuna, no hubo choques ni afectaciones graves, por lo que pudo continuar su recorrido. No obstante, una de las pasajeras enfureció por la maniobra realizada, por lo que se abalanzó sobre la barrera que separa la cabina de la conductora.

La agresora comenzó a insultar y golpear a la funcionaria, quien apenas intentaba mitigar la agresión protegiéndose su rostro con sus brazos. Era tanta la ira de mujer que sujetó a la conductora del cabello y le propina varios puñetazos en la cara mientras sigue vociferando. A pesar de los llamados de otros pasajeros para que detuviera la agresión, la situación no cesó.

Finalmente, un hombre intervino y logró separar a la agresora de la conductora. En ese momento, los demás usuarios ayudaron a alejar a la agresora y posteriormente la funcionaria detuvo el vehículo y abrió las puertas para que los usuarios pudieran descender.

— Nicolás Romero (@NicoRomero_17_) December 15, 2023

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identificación de la agresora por parte de las autoridades. Además, la empresa de transporte no se ha pronunciado al respecto, no ofreciendo información sobre el estado de salud de la conductora tras el incidente.

Este incidente genera preocupación sobre la seguridad de los conductores del SITP y la importancia de respetar y valorar a los trabajadores del transporte público, quienes desempeñan una labor fundamental para el desplazamiento de miles de personas a diario. Las autoridades competentes deben tomar medidas para prevenir este tipo de situaciones y garantizar la integridad de los trabajadores del sector.