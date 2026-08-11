CANAL RCN
Colombia

Video evidenció los violentos golpes a los que una mujer sometió a un gatico en Caldas: esto se sabe

El gatico, Peluche, permanece hospitalizado y bajo observación veterinaria.

Maltrato animal en Caldas
Foto: Captura de video /Plataforma ALTO

Valentina Bernal

noviembre 08 de 2026
06:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Marmato, Caldas, una mujer habría agredido violentamente a un gato llamado Peluche, que ahora lucha por recuperarse en una clínica veterinaria.

VIDEO | Toro se atravesó en medio del entrenamiento de ciclismo del Team Medellín EPM
RELACIONADO

VIDEO | Toro se atravesó en medio del entrenamiento de ciclismo del Team Medellín EPM

La denuncia fue difundida por la plataforma de protección animal ALTO, que publicó las imágenes del ataque y pidió ayuda para identificar a la presunta agresora.

¿Qué muestra el video de las agresiones contra Peluche?

En la grabación se observa cómo la mujer lanza al gato por unas escaleras y lo toma repetidamente de la cola para arrojarlo con fuerza. También se aprecia que lo patea y lo persigue cuando el animal intenta huir.

La secuencia continúa fuera de la vivienda, donde la presunta agresora vuelve a sujetarlo de la cola y lo estrella contra el suelo.

Las imágenes fueron compartidas por ALTO como parte de su denuncia pública. La organización pidió que el caso no quede impune y que las autoridades identifiquen a la persona involucrada para que responda por los hechos.

¿Cómo avanza la recuperación del gatico?

Después de las agresiones, el gato tuvo que recibir atención veterinaria. En una actualización publicada por la plataforma, se informó que Peluche sufrió fuertes contusiones en el cuerpo y el rostro, por lo que permanece hospitalizado bajo estricta vigilancia médica.

Aunque ya está recibiendo cuidados, su estado requiere seguimiento permanente por parte del personal veterinario.

¿Qué pasó con la bebé recién nacida que fue hallada en una ciclorruta de Bogotá?
RELACIONADO

¿Qué pasó con la bebé recién nacida que fue hallada en una ciclorruta de Bogotá?

Por otro lado, ALTO también señaló que, según información entregada por la Alcaldía de Marmato, la mujer señalada de las agresiones sería consumidora y habría recibido tratamiento. Sin embargo, esta circunstancia no elimina la necesidad de esclarecer lo ocurrido ni determina por sí sola su responsabilidad.

La plataforma pidió a la Fiscalía avanzar en las actuaciones correspondientes para identificar y judicializar a la presunta agresora.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

VIDEO | Toro se atravesó en medio del entrenamiento de ciclismo del Team Medellín EPM

Santander

Hombre murió tras ser arrastrado por la corriente de una quebrada en Santander

Bogotá

Nueve de cada diez estudiantes tienen celular en colegios de Bogotá: ¿A qué edad inician?

Otras Noticias

Selección Colombia

Baja de última hora en la Selección Colombia: Néstor Lorenzo llamó a un nuevo jugador

La Selección Colombia confirmó una baja de última hora por lesión. Néstor Lorenzo convocó a Óscar Cortés para los amistosos ante Chile en noviembre.

Subsidios en Colombia

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: confirman fechas de pago en noviembre de 2026

Prosperidad Social confirmó pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA del 13 al 28 de noviembre de 2026. Conozca cómo y dónde reclamar el dinero.

Enfermedades

Enfermedad asociada con roedores ya superó los 4 mil casos en Colombia

Apple

¿Cómo le fue a Apple tras el lanzamiento del iPhone 18?

Papa León XIV

La última misa del papa León XIV en Uruguay: destacó el papel de las madres y la difusión de la fe