Video evidenció los violentos golpes a los que una mujer sometió a un gatico en Caldas: esto se sabe

En Marmato, Caldas, una mujer habría agredido violentamente a un gato llamado Peluche, que ahora lucha por recuperarse en una clínica veterinaria.

La denuncia fue difundida por la plataforma de protección animal ALTO, que publicó las imágenes del ataque y pidió ayuda para identificar a la presunta agresora.

¿Qué muestra el video de las agresiones contra Peluche?

En la grabación se observa cómo la mujer lanza al gato por unas escaleras y lo toma repetidamente de la cola para arrojarlo con fuerza. También se aprecia que lo patea y lo persigue cuando el animal intenta huir.

La secuencia continúa fuera de la vivienda, donde la presunta agresora vuelve a sujetarlo de la cola y lo estrella contra el suelo.

Las imágenes fueron compartidas por ALTO como parte de su denuncia pública. La organización pidió que el caso no quede impune y que las autoridades identifiquen a la persona involucrada para que responda por los hechos.

¿Cómo avanza la recuperación del gatico?

Después de las agresiones, el gato tuvo que recibir atención veterinaria. En una actualización publicada por la plataforma, se informó que Peluche sufrió fuertes contusiones en el cuerpo y el rostro, por lo que permanece hospitalizado bajo estricta vigilancia médica.

Aunque ya está recibiendo cuidados, su estado requiere seguimiento permanente por parte del personal veterinario.

Por otro lado, ALTO también señaló que, según información entregada por la Alcaldía de Marmato, la mujer señalada de las agresiones sería consumidora y habría recibido tratamiento. Sin embargo, esta circunstancia no elimina la necesidad de esclarecer lo ocurrido ni determina por sí sola su responsabilidad.

La plataforma pidió a la Fiscalía avanzar en las actuaciones correspondientes para identificar y judicializar a la presunta agresora.