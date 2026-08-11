Renta Ciudadana y Devolución del IVA: confirman fechas de pago en noviembre de 2026

Miles de hogares colombianos se preparan para recibir un nuevo apoyo económico del Gobierno nacional.

Prosperidad Social confirmó que, entre el 13 y el 28 de noviembre de 2026, realizará la quinta entrega de transferencias monetarias de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Estos recursos están dirigidos a las familias beneficiarias de ambas iniciativas, que buscan aliviar los gastos básicos de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad.

La entidad también explicó cómo se entregará el dinero y qué deben tener en cuenta los ciudadanos para evitar inconvenientes.

¿Cómo se pagará Renta Ciudadana y Devolución del IVA en noviembre?

Prosperidad Social informó que los pagos se realizarán mediante dos modalidades, dependiendo de las condiciones de cada beneficiario.

Quienes tengan una cuenta registrada en el Gestor de Información Financiera recibirán los recursos mediante abono directo, sin necesidad de acudir a un punto de pago.

Por su parte, los hogares que reciben el subsidio mediante giro podrán reclamar el dinero a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS, que tendrá cobertura nacional.

Es importante tener presente que los giros se entregarán únicamente en el municipio asignado, según la programación establecida para cada beneficiario.

¿Qué pasa si no reclama el subsidio antes del 28 de noviembre?

La entidad advirtió que el plazo para cobrar finalizará el sábado 28 de noviembre y que las transferencias no son acumulables para los siguientes ciclos.

Además, recordó que el dinero únicamente podrá ser reclamado por el titular registrado. No se permitirán autorizaciones a familiares, poderes ni cambios de beneficiario.

Por esta razón, Prosperidad Social recomendó consultar oportunamente los puntos de atención y verificar la programación correspondiente.

Los ciudadanos podrán encontrar información sobre los pagos y resolver sus inquietudes a través de la página oficial prosperidadsocial.gov.co.

Con estas medidas, la entidad busca que los recursos lleguen oportunamente a las familias beneficiarias y evitar que pierdan la transferencia por no reclamarla dentro de las fechas anunciadas.