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Hombre murió tras ser arrastrado por la corriente de una quebrada en Santander

El hombre falleció mientras iba en motocicleta por la vía que conecta con Acapulco.

Noticias RCN

noviembre 08 de 2026
05:32 p. m.
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En Santander se han reportado emergencias por las lluvias. Las autoridades indicaron que una persona murió en medio de una creciente.

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Se trató de un motociclista que fue arrastrado por la corriente de la quebrada Ruitoca en la jurisdicción de Acapulco, entre Floridablanca y Girón.

El llamado de la familia a las autoridades

Carlos Arturo Gómez Pico tuvo que movilizarse en una motocicleta por la vía que comunica al sector de La Hormiga con Acapulco. Fue en este momento, en medio de las tormentas que siguen golpeando al área metropolitana de Bucaramanga, que él fue arrastrado por la corriente.

“Muy triste con esta situación. Desde las 6:00 p.m. estamos con cuerpo de bomberos y ninguna entidad encargada hace el levantamiento”, este fue el cuestionamiento de Yuly Gómez, hermana del motociclista.

La familia del hombre de 40 años tuvo que esperar horas para el levantamiento del cuerpo que fue hallado en el sector conocido como Pozo Azul.

Gómez expuso lo siguiente: “Nosotras como personas dolientes merecemos que nos colaboren porque nosotros también podemos llevarlo, pero no tenemos los permisos. ¿Dónde queda la dignidad de mi hermano?”.

Alerta por lluvias en Santander

Un dato importante es que, en el departamento, el 70 % del territorio se mantiene en alerta debido a las emergencias por deslizamientos y crecientes. Hay riesgo en 60 municipios por tormentas eléctricas y desplazamientos.

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Las autoridades han registrado en las últimas horas afectaciones en la vía que conecta a Curos con Málaga, concretamente en la provincia de Soto Norte.

De acuerdo con el reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), ha habido lluvias de intensidad moderada a fuerte en Norte de Santander, Boyacá, oriente y occidente de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima, así como en el norte y occidente de Meta, y sur y occidente de Casanare.

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