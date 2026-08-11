¿Cómo le fue a Apple tras el lanzamiento del iPhone 18?

Apple obtuvo resultados financieros superiores a los pronósticos de los analistas durante el cuarto trimestre de su ejercicio fiscal, correspondiente al periodo entre julio y septiembre.

El desempeño estuvo marcado por el crecimiento de las ventas del iPhone y los ingresos provenientes de sus servicios, dos factores que llevaron a la compañía a registrar un nuevo récord de facturación.

De acuerdo con los resultados presentados por la empresa, los ingresos alcanzaron los 114.500 millones de dólares, lo que representa un incremento del 12% frente al mismo periodo del año anterior.

Dentro de ese balance, el negocio de los teléfonos móviles tuvo un papel determinante: las ventas de iPhone sumaron 57.600 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 17%.

El iPhone 18 fue el protagonista de los resultados financieros de Apple

El lanzamiento de septiembre incluyó tres nuevos teléfonos: el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el Duo, el primer dispositivo plegable presentado por la compañía. Esta renovación de su catálogo coincidió con el periodo en el que se registró el aumento de los ingresos provenientes de los teléfonos móviles.

El crecimiento del 17% en este segmento lo convirtió en uno de los principales motores del balance trimestral. A este resultado se sumó el comportamiento de los servicios, que también contribuyeron al récord de ingresos reportado por la tecnológica.

En cuanto a las ganancias, Apple registró un beneficio neto de 30.700 millones de dólares, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, alcanzó un margen bruto del 47,9%, indicador que se ubicó en la parte superior del rango de previsiones establecido por la propia empresa.

Apple amplía su catálogo con inteligencia artificial y nuevos equipos

La estrategia de la compañía también estuvo acompañada por la presentación de otros dispositivos. Además de los nuevos teléfonos, en septiembre Apple introdujo dos computadoras de escritorio.

Posteriormente, durante octubre, anunció HomeView, una nueva pantalla inteligente que funciona con la inteligencia artificial de Siri. También presentó una MacBook Pro que incorpora, por primera vez, una pantalla táctil.

Estos lanzamientos forman parte de una apuesta por ampliar su oferta tecnológica y fortalecer su presencia en diferentes segmentos del mercado, más allá de los teléfonos móviles.

El director ejecutivo de Apple, John Ternus, destacó el alcance de la actual generación de productos y manifestó optimismo frente al comportamiento comercial que podrían tener durante los próximos meses.

“Estamos cerrando el año con nuestra alineación más ambiciosa hasta ahora”, señaló el directivo en el comunicado difundido por la empresa.

La temporada navideña, próxima prueba para Apple

Tras superar las expectativas durante el trimestre julio-septiembre, la atención del mercado se concentra ahora en el comportamiento de las ventas durante los últimos tres meses del año, un periodo relevante para la comercialización de dispositivos tecnológicos por la temporada navideña.

Los analistas esperan conocer mayores detalles sobre las perspectivas de la compañía y las expectativas de crecimiento para este periodo. La conferencia telefónica prevista para el lunes será el escenario en el que Apple abordará sus proyecciones.

Entre los factores que despiertan interés está la recepción comercial de sus nuevos productos, incluido el teléfono plegable Duo, así como la capacidad de mantener el crecimiento de los ingresos después del lanzamiento de su nueva generación de iPhone.

Por ahora, el balance deja cifras favorables para Apple: ingresos récord, mayores beneficios y un crecimiento de dos dígitos en las ventas de sus teléfonos. El desafío será mantener ese ritmo durante el cierre del año.