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Policía rescató a un bebé recién nacido que había sido abandonado en una ciclorruta de Bogotá

El recién nacido todavía tenía rastros de sangre, la placenta y el cordón umbilical.

Valentina Bernal

noviembre 08 de 2026
02:39 p. m.
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Un triste hallazgo se registró en Bogotá, donde una uniformada de la Policía encontró a un bebé recién nacido que habría sido abandonado en una ciclorruta de la ciudad.

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El pequeño estaba en condiciones que evidenciaban que su nacimiento había ocurrido hacía muy poco tiempo. Todavía tenía rastros de sangre, la placenta y el cordón umbilical.

¿Cómo estaba el bebé que había sido abandonado?

En una grabación del procedimiento se escucha a la uniformada describir las condiciones en las que encontró al menor mientras solicita apoyo urgente de una profesional de enfermería.

Abandonado, recién nacido. No sabemos cuántas horas tiene. Todavía tiene sangrecita.

La mujer también advierte sobre la necesidad de atender el cordón umbilical y pide que se realice el procedimiento correspondiente: “Uy. Toca pinzar el ombligo”.

¿Qué pasó con el recién nacido?

Después del hallazgo, el equipo de emergencia le brindó los primeros auxilios y logró estabilizarlo. La intervención de la Policía y del personal médico permitió que el bebé recibiera atención para proteger su vida.

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Por ahora, la información conocida no precisa cuántas horas llevaba el pequeño en el lugar ni quién lo habría dejado allí.

Autoridades deberán esclarecer quién lo dejó en la ciclorruta
El caso también plantea interrogantes sobre las circunstancias en las que ocurrió el abandono y la identidad de la persona responsable.

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