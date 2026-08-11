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Nueve de cada diez estudiantes tienen celular en colegios de Bogotá: ¿A qué edad inician?

El 73,6 % de las personas que han participado de foros educativos consideran necesario establecer límites entre menores de edad.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Jorge Leonardo Alzate

noviembre 08 de 2026
03:33 p. m.
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El uso de dispositivos móviles y su impacto en el proceso de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes fue puesto sobre la mesa en el Foro Educativo Distrital 2026: ‘Uso de dispositivos y aprendizajes en Bogotá’.

Y es que, según reveló una encuesta realizada a 14.729 estudiantes, sus familias y 1.446 docentes de colegios privados y oficiales, nueve de cada diez alumnos tienen un celular.

De ellos, la mayoría empezó a utilizarlo a los 10 años. Sin embargo, hay casos documentados desde los seis años o, incluso, antes.

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La importancia de establecer límites

Según datos obtenidos a través de foros en línea en los que participaron 98.000 personas, 73,6 % de los ciudadanos consideran necesario establecer límites sobre el uso de celulares entre menores de edad.

Y no es para menos. Los datos revelados por la secretaria de Educación, Isabel Rubiano, advierten que tres de cada cuatro docentes en colegios oficiales consideran que la capacidad de prestar atención de sus estudiantes ha desmejorado y los casos en los que son vulnerados en redes sociales aumentaron 45,3 % entre 2024 y 2025.

“Con esta evidencia y con sus aportes, el pasado 7 de septiembre presentamos la política distrital Reconectarnos para Aprender, que establece reglas para el uso de celulares y dispositivos con pantalla en todos los colegios de Bogotá, oficiales y privados”, indicó Rubiano.

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Celulares sí, pero al servicio del aprendizaje

En su intervención en el Foro Educativo Distrital 2026, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán insistió en que los celulares deben utilizarse como una herramienta para el aprendizaje, pero nunca en reemplazo de la interacción social y el pensamiento crítico.

De momento, el uso de celulares en colegios es un 30 % recreativo y solo un 24 % con fines académicos, al igual que, un 24 % para mantener la comunicación con los demás integrantes del núcleo familiar. Al respecto, el alcalde Galán insistió:

“Tenemos que construir una relación sana con la tecnología que nos permita aprovechar las ventajas que nos puede dar en el proceso educativo y mitigar los retos que se generan en términos de distracción y acceso a información que no ha sido verificada o no tiene algún soporte”.

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