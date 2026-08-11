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VIDEO | Toro se atravesó en medio del entrenamiento de ciclismo del Team Medellín EPM

Los ciclistas se encontraron con un inesperado obstáculo durante su recorrido hacia Hidroituango.

Valentina Bernal

noviembre 08 de 2026
06:14 p. m.
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Los ciclistas del Team Medellín EPM tenían todo preparado para cumplir con su entrenamiento en carretera, pero no contaban con que tendrían que hacer una pausa por un particular competidor de cuatro patas.

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Durante su recorrido hacia Hidroituango, el grupo se encontró con un toro que estaba parado en toda la mitad de la vía y, al parecer, no tenía ninguna intención de dejarlos continuar.

El momento quedó registrado en un video.

Toro se atravesó en medio del entrenamiento del Team Medellín EPM

En las imágenes se observa al animal atravesado en la carretera, mirando fijamente a los ciclistas. Aunque algunos intentan acercarse para continuar el recorrido, el toro se mueve hacia ellos y parece dispuesto a defender su territorio.

Ante la reacción del animal, los deportistas prefieren mantener la distancia. Entre risas, miradas de preocupación y algunos intentos por encontrar una salida, el grupo permanece detenido mientras decide cómo superar el inesperado obstáculo.

Y es que, por más experiencia que tengan sobre la bicicleta, ninguno parecía dispuesto a medir fuerzas con el inesperado protagonista de la vía.

¿Cómo hicieron para continuar su entrenamiento?

Después de varios momentos de incertidumbre, algunos ciclistas encontraron la manera de avanzar. Uno de ellos se animó a pasar por un costado, mientras otros aprovecharon la protección de una camioneta que acompañaba al equipo durante el entrenamiento.

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Sin embargo, el toro no se quedó quieto, cuando los deportistas comenzaron a cruzar, salió corriendo detrás de ellos.

Finalmente, el grupo consiguió superar el obstáculo y continuar con su recorrido.

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