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Murió el joven al que le dispararon en la cabeza en robo a una carnicería en Engativá: lo desconectaron

El joven de 19 años que trabajaba en una carnicería del barrio Gran Granada, en Engativá, tenía muerte cerebral.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
08:26 a. m.
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Un joven de 19 años, empleado de una carnicería ubicada en el sector de Gran Granada, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, falleció tras permanecer varios días hospitalizado producto de un disparo en la cabeza que recibió durante un atraco perpetrado por delincuentes.

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El hecho ocurrió el pasado 11 de abril, cuando dos delincuentes que se movilizaban en motocicleta atacaron el establecimiento comercial. Durante el robo, los asaltantes dispararon contra el joven trabajador, impactándolo en la cabeza.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro médico en el norte de Bogotá, donde permaneció internado en estado crítico.

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Desconectaron al joven al que le dispararon en la cabeza en un robo

En las últimas horas, Noticias RCN pudo confirmar que el joven identificado como Luis Arturo Martínez Monrroy, de 19 años, quien hace dos meses había llegado de Bolívar a Bogotá en busca de oportunidades laborales, fue desconectado de los equipos médicos tras presentar muerte cerebral.

Con la muerte del joven, el proceso judicial que inicialmente se adelantaba por tentativa de homicidio, ahora se tipifica como asesinato.

El ataque se registró en plena jornada laboral en una carnicería del barrio Gran Granada, una zona de alta actividad económica en Engativá, una de las localidades más pobladas de la capital colombiana.

Los delincuentes en motocicleta huyeron del lugar inmediatamente después de cometer el robo.

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Buscan a los asesinos de joven en carnicería del barrio Gran Granada

Las autoridades policiales continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables del crimen. Se espera que las cámaras de seguridad del sector y los testimonios de testigos aporten elementos clave para la identificación y captura de los asaltantes.

Este caso se suma a las cifras de violencia asociada al hurto en Bogotá, donde los robos a establecimientos comerciales se han incrementado en los últimos meses.

La modalidad de delincuentes que se movilizan en motocicleta se ha convertido en una de las más recurrentes en la capital, generando alarma entre comerciantes y residentes.

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