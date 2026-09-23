Presidente De la Espriella anuncia traslados de integrantes de las ACSN tras paro armado en Santa Marta

Tras la amenaza de paro armado en Santa Marta, la Troncal del Caribe y la zona bananera de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el presidente Abelardo de la Espriella ordenó militarizar la capital del Magdalena y, en las primeras horas del miércoles 23 de septiembre, el traslado de 76 personas vinculadas con la estructura criminal, que se encuentran presas en cárceles de la costa Caribe.

“Le he ordenado al director del INPEC trasladarlas a pabellones de máxima seguridad en cárceles de otras regiones del país. No permitiré que quienes delinquen en estos departamentos permanezcan recluidos allí y sigan ordenando desde las cárceles revueltas, extorsiones y asesinatos”, indicó el mandatario en su cuenta de X, antes Twitter.

Paro armado de las ACSN mantiene tenso el ambiente en Santa Marta:

Las ACSN anunciaron, a través de panfletos, un paro armado de 48 horas, luego de que su segundo cabecilla, alias Cholo, fuera neutralizado, junto a un hijo del cabecilla alias Pinocho y otros cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal.

En los últimos días, además, “la Fuerza Pública capturó a tres presuntos integrantes” de las ACSN, “en la capital del departamento del Magdalena, y a otros dos en Riohacha”.

En represalia, el grupo armado quemó dos vehículos en la capital del Magdalena el martes y amenazó a los dueños y trabajadores de locales comerciales para obligarlos a mantener sus puertas cerradas.

El miércoles en la mañana, el centro de la ciudad se encontraba vacío, las clases habían sido canceladas en varios colegios y los conductores de servicio público optaron por quedarse en sus casas.

Seguridad fue reforzada en los departamentos del Magdalena y La Guajira:

El presidente, Abelardo de la Espriella, llegó el martes en la noche a la ciudad de Santa Marta para recorrer las calles de la ciudad y acompañar a la Fuerza Pública.

El mandatario, incluso, pasó por el barrio 11 de Noviembre, al que llamó el “centro de operaciones” de las ACSN, e invitó a los habitantes de la capital del Magdalena a retornar a sus actividades, en total normalidad, el miércoles.

Según el alcalde, 500 integrantes del Ejército y 600 de la Policía llegarán a reforzar la seguridad en Santa Marta, sus municipios aledaños y la Troncal del Caribe. Además, el Ministerio de Defensa anunció el despliegue de 300 uniformados especializados y sobrevuelos continuos de la Aviación de la Policía y la Fuerza Aérea.